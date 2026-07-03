Старі кухонні змішувачі в минулому: яке гнучке рішення назавжди позбавить від бризок на стінах (фото)

Один змішувач може змінити комфорт на кухні

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Бризки води на стінах, постійно мокра стільниця та незручне миття великого посуду — знайома картина для багатьох кухонь, де досі стоять класичні змішувачі.

Але існує просте рішення, яке здатне майже повністю прибрати ці щоденні незручності й зробити роботу на кухні набагато комфортнішою. Детальніше про альтернативу написав "Телеграф".

Найпопулярніше рішення — змішувачі з висувною лійкою-шлангом або м’яким силіконовим виливом. Вони дозволяють спрямовувати воду точно в потрібну зону, зменшуючи розбризкування та втрати води.

Змішувачі з висувною лійкою-шлангом або м’яким силіконовим виливом. Фото: Телеграф

Такі моделі значно полегшують миття посуду, великих каструль і самої раковини. Гнучкий механізм дає більше свободи рухів і дозволяє підтримувати чистоту на кухні.

Крім практичності, сучасні змішувачі мають стильний вигляд і добре вписуються в різні інтер’єри.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тефлонові сковорідки вже не вважаються найкращим вибором для кухні. Сучасні господині все частіше звертають увагу на альтернативи, які служать значно довше, не бояться подряпин і не псуються навіть від металевих приладів.