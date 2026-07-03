Укр

Старые пластиковые гофры под раковиной уходят в прошлое: эта альтернатива не забивается вонючей грязью

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Чем заменяют стандартные трубы под раковиной
Чем заменяют стандартные трубы под раковиной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти модели делают кухню значительно более гигиенической

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Под кухонной мойкой скрывается проблема, о которой большинство упоминает только тогда, когда появляется неприятный запах или засор.

Но существует решение, которое способно раз и навсегда изменить представление об обычном сифоне и лишить этих ежедневных неудобств. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Старые гофрированные сифоны заменяют современные плоские или так называемые сухие модели, которые не накапливают грязь и неприятные запахи.

Что поставить вместо гофрированных сифонов
Плоские или "сухие" модели сифонов. Фото: Телеграф

Такие сифоны работают по новому принципу и лучше защищают от проникновения запахов из канализации. Благодаря компактной конструкции они занимают минимум места под раковиной, что особенно удобно для небольших кухонь или шкафов с ограниченным пространством.

Еще одно преимущество – более простое обслуживание. В отличие от старых гофр, в которых часто накапливаются отложения и жиры, новые системы легче чистить и они дольше остаются гигиеническими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что плитка постепенно теряет популярность в современных интерьерах. Ей на смену приходят более доступные материалы, позволяющие создать эффект дорогостоящей отделки без больших затрат и сложного монтажа, сохраняя при этом стильный и современный вид.

Теги:
#Ремонт #Тренд #Сифон