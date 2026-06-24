Забудьте о зеленой воде: простой лайфхак с солью, который спасет ваш бассейн в жару

Есть три преимущества этого метода

Бассейн – неотъемлемая часть жаркого лета, которая дарит прохладу и радость как взрослым, так и детям. Однако каждый владелец знает, что за ним требуется правильный и регулярный уход, чтобы вода оставалась чистой, не цвела и не превращалась в зеленое "болото". Постоянная чистка и покупка дорогостоящей химии часто отнимают много времени и сил.

Однако выход есть, и он гораздо проще, чем кажется. В социальной сети Threads пользователь angela_polyakovaподелилась лайфхаком, как облегчить уход за искусственным водоемом, чтобы не приходилось чистить его непрерывно.

В чем же секрет и каково его преимущество

По словам автора сообщения, секретным ингредиентом является обычная морская соль (в таблетированном или кристаллическом виде), которую она использовала вместо стандартной агрессивной химии для бассейнов.

Главные преимущества такого метода:

Экологичность и безопасность: Морская соль более мягка для кожи и глаз, чем большое количество хлора.

Морская соль более мягка для кожи и глаз, чем большое количество хлора. Эффективность: Соль помогает предотвратить размножение бактерий и зацветание воды. Благодаря этому о цветении бассейна можно забыть все лето.

Соль помогает предотвратить размножение бактерий и зацветание воды. Благодаря этому о цветении бассейна можно забыть все лето. Экономия времени и денег: Вместо целого арсенала химикатов, для идеальной прозрачности воды автор добавляла только альгицид 1-2 раза в месяц.

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