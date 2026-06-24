Забудьте о зеленой воде: простой лайфхак с солью, который спасет ваш бассейн в жару
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть три преимущества этого метода
Бассейн – неотъемлемая часть жаркого лета, которая дарит прохладу и радость как взрослым, так и детям. Однако каждый владелец знает, что за ним требуется правильный и регулярный уход, чтобы вода оставалась чистой, не цвела и не превращалась в зеленое "болото". Постоянная чистка и покупка дорогостоящей химии часто отнимают много времени и сил.
Однако выход есть, и он гораздо проще, чем кажется. В социальной сети Threads пользователь angela_polyakovaподелилась лайфхаком, как облегчить уход за искусственным водоемом, чтобы не приходилось чистить его непрерывно.
В чем же секрет и каково его преимущество
По словам автора сообщения, секретным ингредиентом является обычная морская соль (в таблетированном или кристаллическом виде), которую она использовала вместо стандартной агрессивной химии для бассейнов.
Переглянути в Threads
Главные преимущества такого метода:
- Экологичность и безопасность: Морская соль более мягка для кожи и глаз, чем большое количество хлора.
- Эффективность: Соль помогает предотвратить размножение бактерий и зацветание воды. Благодаря этому о цветении бассейна можно забыть все лето.
- Экономия времени и денег: Вместо целого арсенала химикатов, для идеальной прозрачности воды автор добавляла только альгицид 1-2 раза в месяц.
Ранее "Телеграф" писал о новом способе получить 15% скидки на кассе самообслуживания.