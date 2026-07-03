Забудьте о стопках одежды: японский метод освободит половину места в шкафу

Этот способ хранения одежды поможет поддерживать порядок и быстрее находить нужные вещи

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Переполненный шкаф далеко не всегда означает, что у вас слишком много одежды. Зачастую проблема заключается в способе его хранения.

Один из самых популярных японских методов организации пространства позволяет освободить немало места и поддерживать порядок без дополнительных затрат, пишет Onet.

Большинство из нас привыкли складывать футболки, свитера или джинсы в высокие горизонтальные стопки. Но такой способ имеет очевидный недостаток: чтобы достать вещь снизу, приходится нарушать весь порядок.

Японская система предлагает складывать вещи в компактные прямоугольники и ставить их вертикально, как книги на полке. Благодаря этому каждый предмет гардероба остается на виду, а найти нужную футболку или свитер можно за несколько секунд.

Простое решение поможет с организацией вещей

Вертикальное хранение помогает более эффективно использовать пространство, поэтому в ящиках и на полках помещается больше вещей. Кроме того, поддерживать порядок становится гораздо легче.

Впрочем, подобный метод подходит не для всего гардероба. Пальта, пиджаки, рубашки, вечерние платья и одежда из деликатных тканей лучше и дальше хранить на плечиках. Это поможет избежать изломов и сохранит форму изделий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему одежда имеет затхлый запах даже после стирки и как этого избежать.