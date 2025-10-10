Путин ответил на письмо Мелании Трамп. О чем они уже договорились по Украине

Переписка длилась несколько месяцев и принесла свои плоды

Жена президента США Дональда Трампа Мелания рассказала, что глава России Владимир Путин ответил на ее письмо, которое она передала ему во время встречи на Аляске. Первая леди говорит, что тогда она имела "открытый канал коммуникации" с российским лидером.

Что нужно знать:

Мелания Трамп передала в августе через своего мужа Путину письмо о депортированных украинских детях

В последние месяцы Вашингтон и Москва имели переговоры по этому вопросу

Несколько дней назад в Украину вернули 8 депортированных детей

Как отметила первая леди во время выступления в Белом доме, Путин ответил на ее письмо. В нем он якобы "сигнализировал о желании работать со мной напрямую". Более того, глава РФ в ответ добавил несколько подробностей относительно украинских детей, которые находятся в России.

Мелания Трамп говорит, что имела открытый канал коммуникации с Путиным по поводу благосостояния этих детей. Более того, за последние три месяца обе стороны имели несколько встреч и переговоров.

"Мой представитель напрямую работал с командой Путина, чтобы обеспечить воссоединение детей с семьями между Россией и Украиной. Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов… Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, в том числе маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России", — объявила супруга президента США.

При этом первая леди подчеркнула, что Россия "продемонстрировала желание предоставить объективную и подробную информацию о нынешней ситуации" с депортированными детьми. Она добавила, что благодаря работе Москвы и Вашингтона на Родину вернули 8 детей из Украины, оказавшихся в РФ из-за боев.

