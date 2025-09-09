Трамп рассказал о теплых отношениях Путина и Мелании, но факты говорят о другом

Мелания Трамп и Путин не виделись несколько лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания Трамп и глава России Владимир Путин, которому первая леди США передала письмо в отношении детей, страдающих из-за его войны против Украины, якобы "ладят". Однако на самом деле это не соответствует действительности.

Как пишет Irish Star, многим заявления Трампа о том, что Мелания и Путин якобы имеют дружеские отношения, показались странными. Глава США заявил, что он и его жена разочарованы, что "бессмысленная война" в Украине продолжается, но не испытывают неприязни к российскому лидеру Владимиру Путину.

Заявления Трампа удивляют на фоне того, что Мелания не присоединилась к мужу во время его встречи с Путиным на Аляске. Согласно открытым данным, первая леди США и глава Кремля не виделись годами.

Что Трамп говорил об отношении Мелании к Путину

В конце июля глава США заявил, что его жене Мелании нравится Путин. В то же время, по его словам, жена напоминала ему об обстрелах Киева.

Мы знаем Путина очень хорошо и ей (Мелании, ред.) он нравится. Я с ним очень хорошо ладил, я должен ладить. Но она сказала "Жаль, они только бомбили Киев". А я как раз говорил с ним в этот день, пришел домой и увидел, что люди лежат на улицах мертвыми. Ситуация сложная, я разочарован в нем Дональд Трамп

Мелания Трамп и Путин лично виделись несколько раз

На ужине G20 в Гамбурге, Германия, летом 2017 года, Мелания сидела рядом с Путиным. Через год они снова увиделись на трехсторонней дипломатической встрече в Финляндии. Позже в том же году они были сфотографированы вместе на церемонии 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.

Ранее Телеграф рассказывал, что Мелания Трамп стала главным союзником Украины в США. В чем секрет ее "нелюбви" к России.