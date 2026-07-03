Забудьте о долгом строительстве: как расширить дом буквально за сутки

Эта технология не предполагает использование цемента и кирпича

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В 2026 году набирает популярность новый подход к расширению жилья – модульные сборные конструкции, позволяющие добавить дополнительную комнату в дом буквально за сутки.

Такая технология становится альтернативой традиционному строительству из кирпича или длительным ремонтным работам. Об этом написали в "TN".

Суть решения состоит в том, что модули производят заранее на заводе, а затем доставляют на участок в готовом виде. На месте их устанавливают на подготовленный фундамент и подключают к коммуникациям. Благодаря этому процесс монтажа значительно более быстрый и менее грязный, чем обычное строительство.

Такие жилые блоки могут иметь разное предназначение: они используются как дополнительная спальня, домашний офис, студия или комната для гостей. В базовых вариантах предусмотрены окна, утепление, электричество и отделка, а более полные модели могут включать в себя даже ванную комнату и кондиционирование.

Производители модульных решений подчеркивают, что главное преимущество – это скорость и минимальные неудобства для владельцев. Основная часть работ производится на производстве, поэтому на участке остается только финальный монтаж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бетонные дворы постепенно теряют популярность. На смену им приходит покрытие, которое не образует луж и меньше нагревается в жару.