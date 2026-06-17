Без цемента и кирпича: дома теперь можно строить быстрее и проще

В Германии показали альтернативу традиционным материалам

В Германии создали технологию, позволяющую строить дома за неделю без использования кирпича и цемента. Такой подход может изменить представление о строительстве, сделав его более быстрым, простым и экологичным.

Благодаря этой технологии опорную конструкцию дома можно собрать всего за неделю. Детальнее о ней написали в "Okdiario".

Принцип работы напоминает сборку конструктора: деревянные элементы точно соединяются между собой, образуя готовые стены без использования цемента, клея или металлических креплений. Именно поэтому систему часто сравнивают с LEGO.

Для производства используется крепкая строительная древесина класса C24. Каждый блок производится с высокой точностью, что позволяет быстро монтировать конструкции на строительной площадке. По данным разработчиков, один квадратный метр стены можно собрать менее чем через минуту.

Строительство здания компанией NiTO Holzstein. Фото: "Оkdiario", сгенерированное ИИ

В чем плюсы такой технологии

Одним из главных преимуществ технологии является скорость строительства: после сборки конструкции не нужно ждать высыхания материалов, поэтому здание почти сразу готово к заселению. Также заявляется, что дерево помогает поддерживать комфортный микроклимат в помещении, регулируя уровень влажности.

Разработчики отмечают и экологичность решения: в отличие от традиционного бетона и кирпича, производство деревянных блоков сопровождается значительно меньшими выбросами CO₂, а сам материал может быть переработан и использован повторно.

Отдельно подчеркивается безопасность конструкции – плотная древесина медленно горит и дольше сохраняет прочность при пожаре, а также демонстрирует хорошую устойчивость к сейсмическим нагрузкам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая технология позволяет строить дома значительно быстрее без цемента и металлических опор.