Дорогие ягоды из магазина теперь бесплатно: как вырастить годжи дома

Согласно легенде, китайский травник Ли Цзин Юэнь ежедневно употреблял этот суперфуд и дожил до 252 лет. Это удивительно, но оказывается в Украине тоже легко вырастить это растение.

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Ягоды годжи удивительно легко вырастить прямо у себя дома. Независимо от того, хотите ли вы увеличить потребление антиоксидантов или просто любите эти волшебные фрукты, ягоды годжи подарят вам вкус, пользу для здоровья и повод для гордости за ваш сад. Узнайте, как сажать, выращивать и ухаживать за ягодами годжи.

О ягодах годжи

Хотя ягоды годжи (Lycium barbarum L., также известные как дереза обыкновенная или тибетский барбарис) звучат экзотично и часто встречаются в магазинах здорового питания, они как правило хорошо переносят морозы и могут выращиваться в климате Украины.

Их можно употреблять в свежем виде, в виде сока или сушеных. Считающиеся "суперфруктами", эти ягоды богаты белком и антиоксидантами, включая каротин и витамины А и С.

Ягоды годжи стоят дорого, поэтому выращивание собственных — отличный вариант, если вы любите эти вкусные суперфрукты. Они самоопыляющиеся, то есть вы получите плоды всего с одного растения. Однако урожай будет обильнее, если два сорта будут выступать в роли помощников-опылителей.

Цены на ягоды годжи в Украине кусаются

Семена же тибетского барбариса стоят копейки

Посадка годжи

Высаживайте в нейтральную или слегка щелочную почву на солнечном месте. Эти плодоносящие кустарники нуждаются как минимум в полутени, но лучше будут расти при 6-8 часах яркого солнечного света в день.

Когда сажать ягоды годжи?

Как и многие многолетние кустарники, ягоды годжи можно высаживать весной или осенью. Саженцы в контейнерах можно высаживать в любое время после последних заморозков, примерно за 6 недель до замерзания почвы.

Как выглядит тибетский барбарис на разных этапах роста

Полив годжи

Хотя ягоды годжи засухоустойчивы, в сухую погоду их необходимо поливать не реже одного раза в неделю, особенно в первый год. Весной замульчируйте компостом или другими органическими материалами.

Обрезка ягод годжи

Ягоды годжи растут на молодых побегах, а большинство плодов — на боковых ветвях. Обрезка в период покоя (середина-конец зимы) стимулирует новый рост и, следовательно, образование большего количества плодов.

После сбора урожая годжи ягод можно заморозить, употреблять в свежем или сушенном виде.

Ягоды годжи можно вырастить самому. Фото: pixabay.com

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что климат в Украине уже подходит и для выращивания других экзотических фруктов — рассказываем, как вырастить инжир в своем саду.