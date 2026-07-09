Большинство совершает эту ошибку: как хранить твердый сыр, чтобы он не портился

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Твердый сыр — один из самых популярных продуктов, регулярно появляющийся на столах украинцев. Его добавляют в бутерброды, салаты, горячие блюда, используют для закусок и подачи к праздничному столу. Однако даже качественный сыр после нескольких дней в холодильнике может потерять вкус, стать сухим или покрыться плесенью. Причина часто не в самом продукте, а в неправильном хранении. О том, как правильно хранить твердый сыр рассказали на портале "Onet".

Многие сразу после покупки заворачивают кусок сыра в обычную пищевую пленку, считая это самым простым способом защиты. На самом деле такая упаковка может навредить продукту: пленка содержит излишнюю влагу, из-за чего создаются благоприятные условия для развития грибков и бактерий. В результате сыр быстрее теряет свою плотную текстуру, аромат и может испортиться даже до истечения срока годности.

Специалисты советуют обращать внимание не только на температуру в холодильнике, но и на то, во что завернутый продукт. Для длительного сохранения вкуса и качества лучше использовать материалы, которые позволяют сыру дышать и не накапливают конденсат.

Продлить свежесть твердого сыра на несколько недель поможет простой домашний способ. Для этого чистое бумажное полотенце или хлопчатобумажную салфетку нужно слегка смочить столовым уксусом, завернуть в нее кусок сыра, а затем положить продукт в герметичный контейнер. Уксусная кислота создает неблагоприятную среду для развития плесени и микробов, а контейнер помогает сохранить подходящий уровень влажности.

Хранить такой сыр рекомендуют в специальном ящике холодильника для овощей и фруктов. Там обычно поддерживается более стабильная влажность, что помогает продукту дольше оставаться мягким, ароматным и сохранять исходную текстуру.

В то же время, стоит помнить: если на сыре уже появились большие пятна плесени, неприятный запах или скользкая поверхность, употреблять его не стоит. Правильное хранение помогает продлить свежесть качественного продукта, но не может вернуть свойства сыра, который уже начал портиться.

Соблюдение простых правил позволит не только дольше наслаждаться вкусом сыра, но и уменьшить количество продуктов, которые приходится выбрасывать из-за неправильного хранения.