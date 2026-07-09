Сир залишатиметься свіжим тижнями: простий трюк із холодильником, про який мало хто знає

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Твердий сир — один із найпопулярніших продуктів, який регулярно з'являється на столах українців. Його додають до бутербродів, салатів, гарячих страв, використовують для закусок і подачі до святкового столу. Однак навіть якісний сир після кількох днів у холодильнику може втратити смак, стати сухим або покритися пліснявою. Причина часто не в самому продукті, а в неправильному зберіганні. Про те, як правильно зберігати твердий сир розповіли на порталі "Onet".

Багато хто одразу після покупки загортає шматок сиру у звичайну харчову плівку, вважаючи це найпростішим способом захисту. Насправді таке пакування може нашкодити продукту: плівка утримує зайву вологу, через що створюються сприятливі умови для розвитку грибків і бактерій. У результаті сир швидше втрачає свою щільну текстуру, аромат і може зіпсуватися навіть до завершення терміну придатності.

Фахівці радять звертати увагу не лише на температуру в холодильнику, а й на те, у що саме загорнутий продукт. Для тривалого збереження смаку та якості краще використовувати матеріали, які дозволяють сиру "дихати" та не накопичують конденсат.

Продовжити свіжість твердого сиру на кілька тижнів допоможе простий домашній спосіб. Для цього чистий паперовий рушник або бавовняну серветку потрібно злегка змочити столовим оцтом, загорнути в неї шматок сиру, а потім покласти продукт у герметичний контейнер. Оцтова кислота створює несприятливе середовище для розвитку плісняви та бактерій, а контейнер допомагає зберегти потрібний рівень вологості.

Зберігати такий сир рекомендують у спеціальному ящику холодильника для овочів і фруктів. Саме там зазвичай підтримується стабільніша вологість, що допомагає продукту довше залишатися м'яким, ароматним і зберігати початкову текстуру.

Водночас варто пам'ятати: якщо на сирі вже з'явилися великі плями плісняви, неприємний запах або слизька поверхня, вживати його не варто. Правильне зберігання допомагає продовжити свіжість якісного продукту, але не може повернути властивості сиру, який уже почав псуватися.

Дотримання простих правил дозволить не лише довше насолоджуватися смаком твердого сиру, а й зменшити кількість продуктів, які доводиться викидати через неправильне зберігання.