Никогда не делайте этого с черешней: американский способ сохранить ее до 10 дней

Есть несколько важных правил длительного хранения

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Черешня может храниться до десяти дней, если знать правила. Это очень актуально сейчас, когда сезон черешни в разгаре и скоро пойдет на убыль.

Как правильно хранить черешню, чтобы она долго не портилась, рассказал известный американский кулинарный сайт о еде и напитках Serious Eats. Первое правило — черешню, предназначенную для более длительного хранения, ни в коем случае нельзя мыть. Вода может проникнуть в микротрещинки на кожуре ягод и спровоцировать гниение. Главное – хранить ягоды в холоде и сухом месте.

Итак, для хранения нужно покупать не перезрелые крепкие и упругие ягоды. Они должны быть сухими и блестящими. Если есть возможность, лучше покупать черешню с плодоножками.

После покупки нужно как можно быстрее принести ее домой и положить в холодильник. Перед этим необходимо осмотреть черешню и удалить все гнилые или треснувшие ягоды.

Если вы оставите в оригинальной упаковке (в ПЭТ-контейнере), ягоды обычно хранятся до 8 дней. Если есть возможность разложить черешню в один слой, она продержится на несколько дней дольше. Для этого можно использовать широкое блюдо или поднос.

Интересный факт: С точки зрения ботаники черешня – это не ягода, а однокостянка (косточковый фрукт). В то же время в быту и кулинарии черешню обычно называют ягодой.

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