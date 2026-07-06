Кассиры в АТБ часто произносят эту фразу с ошибками: как на самом деле должна звучать на украинском

Оба слова являются русизмами

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В супермаркетах, в частности сети "АТБ", часто можно услышать от кассиров популярную фразу: "Охрана, отмєна!". Однако в украинском языке так делать неправильно.

О том, как правильно эта фраза должна звучать на украинском, рассказал доктор филологических наук Александр Пономарив. Стоит отметить, что культовое сочетание является настолько популярным в нашей стране, что певица Jerry Heil несколько лет назад выпустила песню с таким названием. При этом очевидно, что и "охрана", и "отмена" — это русизмы.

По мнению языковеда наиболее правильный вариант перевода "Охраны, отмєны" — это "Охороно, скасуйте".

"Отдаю предпочтение "Охороно, скасуйте". А вообще советовал бы украинским певицам и певцам называть себя своими украинскими именами и писать песни на литературном языке, а не суржиком", – сказал Александр Пономарев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском сообщить работникам "АТБ" об испорченном товаре, не используя слово "просрочка". Дело в том, что оно не принадлежит к литературному украинскому..