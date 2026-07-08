Поколение 60-70-х имеет особенность, которую следует перенять молодежи: в чем их преимущество

Они научились полагаться только на себя

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Людей, рожденных в период с 1965 по 1979 год, часто считают одним из наиболее самостоятельных поколений. Многие с детства привыкали самостоятельно решать бытовые вопросы и справляться с трудностями.

Специалисты из "Ios Andes 142" отмечают, что такая независимость сформировалась не только из-за характера или воспитания. Большую роль сыграли условия, в которых эти люди росли и необходимость рано брать ответственность на себя.

Многие дети того времени с раннего возраста привыкали оставаться без постоянного присмотра взрослых. После школы они часто сами возвращались домой, решали бытовые вопросы и учились справляться с трудностями без помощи родителей.

Дети играют. Фото: "Ios Andes 142"

Такую модель поведения связывают с изменениями в обществе 1970–1980-х годов, когда всё больше родителей работали, а дети проводили больше времени самостоятельно. Благодаря этому они раньше приобретали навыки ответственности, принятия решений и поиска выхода из сложных ситуаций.

В то же время специалисты отмечают, что у такой независимости была и обратная сторона. Некоторым представителям этого поколения сегодня сложно просить о помощи, говорить о собственных переживаниях или показывать слабость, ведь они привыкли полагаться только на себя.

Психологи объясняют: самостоятельность, сформировавшаяся из-за необходимости, может стать сильной стороной человека, но иногда она превращается в привычку скрывать эмоции и решать все проблемы в одиночку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое важное преимущество имеет поколение, рожденное в 50-60-х годах.