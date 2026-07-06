Почему поколение 60-70-х легче переживает трудности: как они приобрели этот навык

Детство влияет на характер

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Психологи отмечают, что люди, рожденные примерно между 1959 и 1970 годами, часто обладают более высокой эмоциональной стойкостью. Это объясняют не более строгим воспитанием, а условиями, в которых они росли.

Их детство существенно отличалось от современного и требовало большей самостоятельности. В результате формировались навыки преодоления затруднений и реакции на стресс, как написали специалисты из "ОkDiario".

В 60-70-х годах дети больше времени проводили на улице, часто играли без постоянного присмотра взрослых и сами придумывали развлечения. Сегодня детство проходит в более контролируемой среде с гаджетами и активным участием взрослых. Такие отличия влияют на развитие характера и способность справляться с эмоциями.

Дети играют. Фото: brooklyn museum

Специалисты особо выделяют важную роль разочарования — эмоции, возникающей, когда что-то идет не по плану. Раньше дети чаще учились ждать, договариваться и самостоятельно разрешать конфликты, что развивало терпение и самостоятельность.

Психологи отмечают, что самостоятельность не всегда означает эмоциональную зрелость, ведь важно также учиться понимать и управлять своими чувствами. Строгое воспитание само по себе не гарантирует силы, а поддержка взрослых играет ключевую роль в развитии уверенности и здоровой реакции на трудности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему наши родители никак не выбросят серванты и хрусталь из СССР.