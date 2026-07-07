Свирепый хищник с милой мордой: украинка встретила редкого краснокнижного зверя (фото)

Редкий обитатель открытых ландшафтов оказался в центре внимания

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В Харьковской области украинка заметила во время прогулки прямо посреди улицы небольшого пушистого зверька с необычной окраской — тёмной мордочкой, светлыми пятнами и полосатым хвостом. Как оказалось, перед ней было краснокнижное животное — перевязка или перегузна.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads. Девушка поделилась фотографией дикого зверька.

Это редкий хищник семейства куньих, единственный представитель своего рода. Характерной чертой перевязки является её пёстрый окрас. Верхняя часть тела (спина и бока) окрашена в жёлтый цвет и покрыта коричневыми и рыжими пятнами и полосками, над лопатками — большие пятна. Нижняя часть тела чёрного цвета.

Перевязка. Фото: Threads

Также эти животные населяют сухие территории, где нет деревьев, такие как степи, и отчасти полупустыни и пустыни. Иногда встречаются и на поросших травами предгорных плато. Изредка эти звери наблюдались и в горах, где их распространение доказано до высоты 3000 м.

В Украине перегузна была распространена на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Перевязка. Фото: Википедия

Перевязка на поверхность вылезает ночью или в сумерки. Реже селится в кустарниках, долинах рек и краях лесных массивов в лесостепи. Перегузные обычные – очень полезные животные. Ученые подсчитали, что каждая особь, уничтожая от 300 до 820 грызунов, ежегодно хранит только таким образом три тонны зеленой травы.

Кроме того, перегузна занесена в Красную книгу Украины. Природоохранный статус вида: редкий. В Украине проживает всего лишь около 100 особей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое дикое животное чаще всего можно увидеть в больших городах.