Путь к хроническому стрессу: эти 5 привычек незаметно истощают вас каждый день

Эти повседневные действия кажутся безвредными, но именно они заставляют нервную систему работать на износ

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинцы живут в состоянии непрерывного стресса из-за круглосуточного ощущения опасности, нарушения сна и неопределенности будущего. В таких условиях необходимо делать все возможное, чтобы разгружать нервную систему.

В то же время большинство из нас ежедневно усугубляет ситуацию бытовыми привычками, которые только усиливают напряжение. Подробнее о них рассказало издание NLC.

Психологи отмечают, что стресс не всегда возникает из-за больших жизненных потрясений. Нередко его поддерживают мелкие, но регулярные привычки, которые постепенно истощают энергию и не дают мозгу полноценно восстанавливаться.

Постоянное стремление быть продуктивным. Если каждую минуту дня заполнять делами, а отдых воспринимать как пустую трату времени, организм не успевает восстановиться. Впоследствии это может привести к эмоциональному истощению.

Бесконечные проверки телефона, электронной почты или соцсетей. Непрерывный поток сообщений и новостей держит мозг в готовности к новым раздражителям, из-за чего уровень напряжения не снижается.

Детокс от соцсетей поможет расслабиться

Многозадачность. Хотя многим кажется, что выполнение нескольких дел одновременно экономит время, мозг просто быстро переключается между задачами. Это требует дополнительных ресурсов, ухудшает концентрацию и даже увеличивает уровень стресса.

Сравнение себя с другими. Особенно это касается социальных сетей, где люди в основном демонстрируют только самые лучшие моменты своей жизни. Такие сравнения могут вызвать чувство недовольства собой, даже если для этого нет реальных причин.

Игнорирование собственных нужд. Откладывание сна, отсутствие перерывов, пренебрежение физической активностью или полноценным питанием кажутся мелочами, но именно они делают организм более уязвимым к стрессовым ситуациям.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трех привычках, которые помогут избавиться от прокрастинации.