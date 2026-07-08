Шлях до хронічного стресу: ці 5 звичок непомітно виснажують вас щодня

Ці повсякденні дії здаються нешкідливими, але саме вони змушують нервову систему працювати на межі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українці живуть в стані безперервного стресу через цілодобове відчуття небезпеки, порушення сну і невизначеність майбутнього. В таких умовах необхідно робити усе можливе, щоб розвантажувати нервову систему.

Водночас, більшість з нас щоденно погіршує ситуацію побутовими звичками, які лише посилюють напруження. Докладніше про них розповіло видання NLC.

Психологи зазначають, що стрес не завжди виникає через великі життєві потрясіння. Нерідко його підтримують дрібні, але регулярні звички, які поступово забирають енергію та не дають мозку повноцінно відновлюватися.

Постійне прагнення бути продуктивним. Якщо кожну хвилину дня заповнювати справами, а відпочинок сприймати як марнування часу, організм не встигає відновитися. Згодом це може призвести до емоційного виснаження.

Нескінченні перевірки телефону, електронної пошти чи соцмереж. Безперервний потік повідомлень і новин тримає мозок у стані готовності до нових подразників, через що рівень напруження не знижується.

Детокс від соцмереж допоможе розслабитись

Багатозадачність. Хоча багатьом здається, що виконання кількох справ одночасно економить час, насправді мозок просто швидко перемикається між завданнями. Це вимагає додаткових ресурсів, погіршує концентрацію і навіть підвищує рівень стресу.

Порівняння себе з іншими. Особливо це стосується соціальних мереж, де люди переважно демонструють лише найкращі моменти свого життя. Такі порівняння можуть викликати відчуття невдоволення собою, навіть якщо для цього немає реальних причин.

Ігнорування власних потреб. Відкладання сну, відсутність перерв, нехтування фізичною активністю чи повноцінним харчуванням здаються дрібницями, але саме вони роблять організм більш вразливим до стресових ситуацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про три звички, які допоможуть позбутися прокрастинації.