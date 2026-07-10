Не так, как у собак: ветеринар назвал тайное движение хвоста, которым кот показывает свою любовь

У довольного жизнью животного хвостик стоит трубой, говорит специалист

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Кошки, как и любые домашние питомцы, имеют свои способы выражения привязанности к хозяину. И это не только переминание лапками на месте, но и специальное движение хвоста, которое труднее заметить, чем у собак.

Подробнее об отдельных привычках котиков "Телеграфу" эксклюзивно рассказал фелинолог (специалист по разведению, изучению, поведению, физиологии и анатомии кошек), ветеринарный терапевт, кардиолог и преподаватель Ветеринарного колледжа "Зоолюкс" Илья Лебедев.

Специалист говорит, что ожидать от кота в хорошем настроении виляния хвостом не стоит – это характерно для собак разных пород. Но сказать хозяину "люблю" своим хвостиком коты тоже умеют, просто довольно специфически.

Это не будет вариант таких расхожих движений из стороны в сторону. Это небольшие такие — как знак вопроса, который меняется из положения слева направо, слева направо. Хвост стоит трубой, а когда вы гладите, он немножечко кончиком идет в разные стороны", объясняет Илья Лебедев.

Как кот проявляет свою любовь к человеку. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

По его словам, в случае, когда ваш пушистый любимец пытается рассказать о своей привязанности, его хвост будет медленно двигаться, словно кисть у художника на холсте — движения из стороны в сторону, слева направо, очень разные.

"Это виляние и зафиксировано как вариант того, что ему нравится", — подчеркивает ветеринар.

Фелинолог Илья Лебедев

Однако кроме любви коты могут демонстрировать и другие эмоциональные стороны своего характера. Именно поэтому раньше "Телеграф" объяснял, как понять, что любимец демонстрирует агрессию и собирается вас укусить. Заметьте, что распознать это можно не только по движениям и поведению кота, но даже по выражению его глаз.