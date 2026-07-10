Не так, як у собак: ветеринар назвав таємний рух хвоста, яким кіт показує свою любов

У задоволеної життям тваринки хвостик стоїть трубою, каже спеціаліст

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Коти, як і будь-які домашні улюбленці, мають свої способи висловлення прихильності до господаря. І це не лише переминання лапками на місці, а й спеціальний рух хвоста, який важче помітити, аніж у собак.

Детальніше про окремі звички котиків "Телеграфу" ексклюзивно розповів фелінолог (фахівець із розведення, вивчення, поведінки, фізіології та анатомії котів), ветеринарний терапевт, кардіолог та викладач Ветеринарного коледжу "Зоолюкс" Ілля Лєбєдєв.

Спеціаліст говорить, що очікувати від кота у доброму настрої виляння хвостом не варто — це характерно для собак різних порід. Але сказати хазяїну "люблю" своїм хвостиком коти також вміють, просто досить специфічно.

Це не буде варіант таких розхожих рухів зі сторони в сторону. Це невеличкі такі — як знак питання, котрий змінюється з положення зліва направо, зліва направо. Хвіст стоїть трубою, а коли ви гладите, він трошечки кінчиком йде в різні сторони", пояснює Ілля Лєбєдєв.

Як кіт проявляє свою любов до людини. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

За його словами, у разі, коли ваш пухнастий улюбленець намагається розповісти про свою прихильність, його хвіст буде повільно рухатися, ніби кисть у художника на полотні — рухи зі сторони в сторону, зліва направо, дуже різні.

"Оце виляння і зафіксоване як варіант того, що йому подобається", — підкреслює ветеринар.

Фелінолог Ілля Лєбєдєв

Однак, крім любові, коти можуть демонструвати й інші емоційні сторони свого характеру. Саме тому раніше "Телеграф" пояснював, як зрозуміти, що улюбленець демонструє агресію і збирається вас вкусити. Зауважте, що розпізнати це можна не лише за рухами й поведінкою кота, а навіть за виразом його очей.