Почему популярные породы кошек часто бывают "холодными" и пренебрежительными: дело не только в характере

Эксперт объяснил, как селекция влияет на здоровье животных и какие породы уже подверглись ограничению.

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Характер кошек может быть разный, и многие жалобы владельцев упоминают конкретные породы. Жалуются на самостоятельность и определенную отстраненность британских кошек.

Фелинолог, ветеринарный терапевт, кардиолог, визуальный диагност, преподаватель "Ветеринарного колледжа Зоолюкс" Илья Лебедев объяснил в интервью "Телеграфу", что поведение зависит от породы, однако вид животного не гарантирует черты характера.

"Это не значит, что все представители породы имеют одинаковый характер. Нет, среди них просто чаще могут встречаться особые паттерны поведения", — говорит эксперт и объясняет — частично это генетика.

Лебедев объяснил, что породные коты все равно селекционируются. И это часто связано не только с чертами характера или внешности, но и серьезными проблемами со здоровьем. Они возникают не только как следствие выделения черт, но и из-за близкородственного скрещивания. В некоторых странах и регионах, в частности в Шотландии, запретили официальное разведение шотландских вислоухих кошек и манчкинов. С 2026 года и в Нидерландах введен запрет на разведение, продажу и импорт кошек пород сфинкс и Scottish Fold (вислоухие).

Эксперт подчеркнул — действительно стоит ограничить определенные породы по селекции или следить за их чистотой, ведь на этапе скрещения может ухудшиться генофонд: "Это все погоня за красотой, но совсем без разделов о здоровье. И это существенно ухудшает качество жизни самих животных, что приводит в дальнейшем к ухудшению качества".

В то же время у пород действительно есть особенности характера, и на них часто обращают внимание люди, сознательно выбирающие себе компаньона.

К выбору спутника жизни, пусть и на столь короткий промежуток времени, нужно относиться очень ответственно, не менее ответственно, чем к выбору какой-то важной вещи в своей жизни. Потому что это, во-первых, живое существо, во-вторых, к сожалению, они могут болеть. В-третьих, нужно понимать, с какой целью вы заводите, нужно понимать свой собственный образ жизни, чего потребует данная порода, что для нее нужно обеспечить. Илья Лебедев, фелинолог

Есть очень большое количество факторов, которые могут улучшить общение с любимцем или, при неправильном выборе, привести к негативным последствиям. Лебедев говорит, что часто к специалистам обращаются, чтобы передать кота в приют или в хорошие руки. Есть и люди, которые хотят просто усыпить животное, с которым не смогли жить, или выбрасывают на улицу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что котёнок с улицы может оказаться не дворовым мурчиком, а настоящим диким котом или его потомком. Эти редкие животные могут давать потомство вместе с обычными кошками, но есть важные отличия.