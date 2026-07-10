"Украинский Рим" могут признать на мировом уровне. Что это за козацкое село и почему его должен увидеть каждый

Поселок славится историей, гончарством, сливами, борщом и видами – каждый найдет там что-то по душе

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Недалеко от Полтавы есть настоящее историческое сокровище — старинное козацкое поселение Опишня, который к тому же является главным центром гончарства в Украине. Он такой удивительный и так привлекает туристов, что его номинировали на мировую премию лучших туристических общин The Best Tourism Villages 2026 от ООН. "Телеграф" расскажет подробнее, чем уникален этот населенный пункт и зачем туда едут люди.

Поселок расположен в 40 километрах севернее Полтавы, за Диканькой, и является одним из самых древних и "высших" поселений региона (его высота — 208 м над уровнем моря). Сейчас он называется Опишня, однако в разные времена встречались также такие названия, как Опишное, Опочинское, Опушное, Опушлинское, — вероятно, все они произошли от слова "опока", которым называют легкую кремнистую породу, используемую в гончарстве.

Вайб этого поселка покорил многих

В этом районе находили обломки керамической посуды, изготовленной еще во время неолита без гончарного круга. Кроме того, были обнаружены следы римской, черняховской и скифской культур — римские монеты, амфоры, лепная и гончарная посуда, украшения, бронзовые наконечники стрел. В конце XIX — начале XX в. в городе работали около 1000 гончаров, продукция которых экспортировалась почти на все континенты мира.

Там можно найти керамику разных эпох

Историческая и культурная значимость Опишни для гончарства в Украине была просто колоссальной и похожей на роль Древнего Рима в истории европейской цивилизации — именно поэтому поселок получил народное название "Украинский Рим".

Сейчас Опишня является центром музеев гончарства — как в хатах, так и под открытым небом. Там действуют Национальный музей-заповедник украинского гончарства, Мемориальный музей-усадьба гончарной семьи Пошивайлов, Мемориальный музей-усадьба гончарки Александры Селюченко, Музей художественной семьи Кричевских. Чтобы увидеть их, туристы приезжают со всей Украины.

Опишня – настоящая столица украинского гончарства

Опишнянские музеи действительно впечатляют

Кроме того, в поселке есть известный этнохутор "Старый хутор", где можно поесть и отдохнуть, и агроусадьба "Лялина Светлица", где можно заказать экскурсии, а каждую вторую субботу августа здесь проводят знаменитый фестиваль борща под названием "Борщик в глиняном горшке".

Вокруг Опишни проходит ряд туристических маршрутов на любой вкус.

Пейзажи в Опишне запомнятся надолго

Есть и большой веломаршрут.

Интересно, что Опишня не только гончарная столица Украины, она также известна и своими сливами. Благодаря глиняному грунту в Опишне растут невероятно вкусные сливы, хорошо поддающиеся сушке, которые широко используются затем в блюдах.

Даже Котляревский писал в "Энеиде":

"Латин по царському звичаю

Енею дари одрядив:

Лубенського шмат короваю,

Корито опішнянських слив…".

Некоторое время в поселке даже проводили слив, фестиваль слив однако после полномасштабного вторжения прекратили — надеемся, временно.

Фото: opishnya-gromada.gov.ua

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об уникальном карстовом Засветском озере в Ровенской области, которое должен увидеть каждый.