Эту деревню называют одной из самых чистых, но туда не пускают в определенные дни: где она расположена (фото)

Причина ограничений вас удивит

Популярная индонезийская деревня Пенглипуран (Penglipuran), расположенная на острове Бали и официально признанная одним из самых чистых в мире, вводит жесткие ограничения для туристов. Теперь локация периодически будет полностью закрывать свои двери для посетителей.

"Телеграф", ссылаясь на данные adevarul расскажет, что это за деревню. В материале говорится, что вход полностью блокируется на один день во время проведения традиционного ритуала очищения "Нгеписан" (Nyepisan), проходящего в рамках балийского Нового года, а также в другие священные дни по местному календарю.

Почему Пенглипуран закрывают для мира

Главная причина ограничений — колоссальный наплыв путешественников, мешающий религиозной жизни общества. "Дни тишины" ввели по двум причинам:

Сохранение сакральности: Местные жители получают возможность проводить важные обряды без шума и вспышек фотокамер.

Местные жители получают возможность проводить важные обряды без шума и вспышек фотокамер. Экологическая разгрузка: Село получает сутки отдыха от антропогенного воздействия, что помогает поддерживать его уникальный статус.

Индонезийская деревня Пенглипуран

Чем известна эта локация

Пенглипуран снискал всемирную славу благодаря строгим внутренним правилам, которые передаются из поколения в поколение. В селе полностью запрещено движение любого транспорта — автомобили и скутеры остаются на парковках за пределами жилой зоны.

Все дома построены в едином архитектурном стиле с использованием бамбука.

Жители исповедуют философию гармонии с природой, поэтому выбросить мусор мимо урны здесь считается серьезным грехом.

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