Эту деревню называют одной из самых чистых, но туда не пускают в определенные дни: где она расположена (фото)
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Причина ограничений вас удивит
Популярная индонезийская деревня Пенглипуран (Penglipuran), расположенная на острове Бали и официально признанная одним из самых чистых в мире, вводит жесткие ограничения для туристов. Теперь локация периодически будет полностью закрывать свои двери для посетителей.
"Телеграф", ссылаясь на данные adevarul расскажет, что это за деревню. В материале говорится, что вход полностью блокируется на один день во время проведения традиционного ритуала очищения "Нгеписан" (Nyepisan), проходящего в рамках балийского Нового года, а также в другие священные дни по местному календарю.
Почему Пенглипуран закрывают для мира
Главная причина ограничений — колоссальный наплыв путешественников, мешающий религиозной жизни общества. "Дни тишины" ввели по двум причинам:
- Сохранение сакральности: Местные жители получают возможность проводить важные обряды без шума и вспышек фотокамер.
- Экологическая разгрузка: Село получает сутки отдыха от антропогенного воздействия, что помогает поддерживать его уникальный статус.
Чем известна эта локация
Пенглипуран снискал всемирную славу благодаря строгим внутренним правилам, которые передаются из поколения в поколение. В селе полностью запрещено движение любого транспорта — автомобили и скутеры остаются на парковках за пределами жилой зоны.
Все дома построены в едином архитектурном стиле с использованием бамбука.
Жители исповедуют философию гармонии с природой, поэтому выбросить мусор мимо урны здесь считается серьезным грехом.
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