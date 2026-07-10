"Український Рим" можуть визнати на світовому рівні. Що це за козацьке село і чому його має побачити кожен

Селище славиться історією, гончарством, сливами, борщем та краєвидами — кожен знайде там щось по душі

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Неподалік від Полтави є справжній історичний скарб — старовинне козацьке містечко Опішня, яке до того ж є головним осередком гончарства в Україні. Воно таке дивовижне і так приваблює туристів, що його номінували на світову премію найкращих туристичних громад The Best Tourism Villages 2026 від ООН. "Телеграф" розповість детальніше, чим воно унікальне та навіщо туди їдуть люди.

Селище розташоване за 40 кілометрів на північ від Полтави, за Диканькою, і є одним з найдавніших та "найвищих" поселень регіону (його висота — 208 м над рівнем моря). Зараз воно називається Опішня, проте в різні часи зустрічалися також такі назви, як Опішне, Опочинське, Опушне, Опушлинське, — ймовірно, всі вони пішли від слова "опока", яким називають легку кременисту породу, що використовується у гончарстві.

Вайб цього селища підкорив багатьох

У цьому районі знаходили уламки керамічного посуду, виготовленого ще у добу неоліту без гончарного круга. Крім того, були виявлені сліди римської, черняхівської та скіфської культур — римські монети, амфори, ліпний та гончарний посуд, прикраси, бронзові наконечники стріл тощо. Наприкінці XIX — на початку XX ст. в містечку працювали близько 1000 гончарів, продукція яких експортувалася майже на всі континенти світу.

Там можна знайти кераміку різних епох

Історична та культурна значущість Опішні для гончарства в Україні була просто колосальною та подібною до ролі Стародавнього Риму в історії європейської цивілізації — саме через це селище отримало народну назву "Український Рим".

Зараз Опішня є центром музеїв гончарства — як у хатах, так і просто неба. Там діють Національний музей-заповідник українського гончарства, Меморіальний музей-садиба гончарної родини Пошивайлів, Меморіальний музей-садиба гончарки Олександри Селюченко, Музей мистецької родини Кричевських тощо. Щоб побачити їх, туристи їдуть з усієї України.

Опішня - справжня столиця українського гончарства

Опішнянські музеї дійсно вражають

Крім того, в селищі є відомий етнохутір "Старий хутір", де можна поїсти та відпочити, і агросадиба "Лялина Світлиця", де можна замовити екскурсії, а кожної другої суботи серпня тут проводять знаменитий фестиваль борщу, що має назву "Борщик у глиняному горщику".

Навколо Опішні пролягає низка туристичних маршрутів на будь-який смак.

Краєвиди в Опішні запам'ятаються надовго

Є і великий веломаршрут.

Цікаво, що Опішня не тільки гончарна столиця України, вона також відома і своїми сливами. Завдяки глиняному грунту в Опішні ростуть неймовірно смачні сливи, що добре піддаються сушінню та гнітінню та використовуються потім в стравах.

Навіть Котляревський писав в "Енеїді":

"Латин по царському звичаю

Енею дари одрядив:

Лубенського шмат короваю,

Корито опішнянських слив…".

Деякий час в селищі навіть проводили фестиваль слив, проте після повномасштабного вторгнення припинили — сподіваємося, тимчасово.

Фото: opishnya-gromada.gov.ua

Нагадуємо, раніше "Телеграф" розповідав про унікальне карстове озеро Засвітське у Рівненській області, яке має побачити кожен.