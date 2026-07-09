В Украине есть село, которое разобрали и собрали заново на новом месте: где оно и как выглядит

Из-за строительства ГЭС людям пришлось собственными руками разобрать село

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Старую Ушицу сегодня знают как живописное поселение на берегу Днестра, куда едут за спокойным отдыхом, природой и тишиной. Но за этим привычным пейзажем скрывается история населенного пункта, который пришлось разобрать по частям и перенести на другое место.

Первые упоминания о населенном пункте датируются 1144 годом — о нем говорится в Киевской летописи. Долгое время Ушица (так село называлось до 1826 года) развивалась как типичное поселение на Подолье. Оно расположилось на левом берегу Днестра, рядом с впадением реки Ушицы, примерно в 55 километрах от Каменца-Подольского. Со временем село стало центром местной общины, здесь жили тысячи людей, формировалась своя инфраструктура и уклад.

Старая Ушица до затопления

В XX веке Старая Ушица постепенно приобретала значение промышленного и курортного места. С 1961 года здесь начали разрабатывать залежи бентонитовых глин, которые использовались в нефтеперерабатывающей и фаянсовой промышленности.

Одновременно с этим поселок привлекал людей своей природой. Лесистые холмы, широкое течение Днестра, пляжи и фруктовые сады делали Старую Ушицу популярным местом отдыха. Летом сюда приезжали укрепить здоровье, провести отпуск у воды.

Староушицкая трудовая школа, 1920-1930 годы. Фото: Facebook/StaraUshytsia

Но уже в начале 1970-х годов жизнь в этих местах изменилась окончательно. Во время строительства Днестровской гидроэлектростанции было принято решение создать водохранилище, которое должно было затопить значительную часть долины. В зону будущего затопления попали более 60 сел, в том числе и Старая Ушица.

Строительство Днестровской ГЭС. Фото: linza.in.ua

Жителям объявили о переселении. Этот процесс не ограничился переездом. Людям пришлось собственноручно разбирать свои дома, засыпать колодцы, вырубать и сжигать сады. Остатки вывозили, а кладбища переносили на новые места.

В 1977–1979 годах Старую Ушицу перенесли примерно на пять километров. А уже в 1980 году территория старого села оказалась полностью затопленной.

Базы отдыха в Старой Ушице. Фото: bazi-otdiha.com.ua

Сегодняшняя Старая Ушица постепенно развивается как место отдыха на Днестре.