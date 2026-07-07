Поколение 50-60-х годов имеет одно важное преимущество, которое далось им очень тяжело: что именно
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Обстоятельства заставили их повзрослеть раньше
Люди, рожденные в 1950-1960-х годах, часто начинали работать гораздо раньше, чем современные поколения. Для многих это связано не с выбором профессии, а с необходимостью помогать семье.
По словам специалистов из "nlc.", ранний выход во взрослую жизнь научил многих представителей этого поколения быстрее адаптироваться к переменам, быть выносливыми и самостоятельно искать решения в сложных ситуациях.
Однако эти особенности не связаны только со строгим воспитанием. Важную роль сыграли обстоятельства, в которых люди росли: меньше защиты от трудностей, больше ответственности и необходимость полагаться на свои силы.
Именно поэтому многие люди этого поколения сегодня демонстрируют высокую устойчивость и способность преодолевать проблемы. Однако психологи подчеркивают: трудности могут закалять человека только в том случае, если у него есть поддержка и возможность развиваться.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему люди, рожденные в 1960-1970-х годах, часто легче преодолевают трудности. Психологи объяснили, какие обстоятельства помогли им развить устойчивость и способность адаптироваться.