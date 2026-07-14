Укр

Есть всего 3 ошибки, из-за которых виноградник не будет плодоносить

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Виноградарство может быть простым
Виноградарство может быть простым. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если знать "базовый минимум", вы никогда не останетесь без урожая солнечных ягод

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Начинающие виноградари бросаются от одной крайности в другую. Кто-то уверен, что посадить виноград будет достаточно, чтобы потом только раз в год подходить к нему для сбора урожая. А кто-то проводит дни и ночи возле кустов, не расставаясь с опрыскивателем, будучи уверенным что иначе ничего не вырастет. Истина как всегда находится где-то в районе золотой середины.

Виноград — очень неприхотливое растение, растет практически на любых почвах, способен плодоносить без полива, а вместо опоры подойдет старое сухое дерево и что угодно, что у вас найдется под рукой. Виноград растет даже без опор, при выращивании в расстил.

Виноград "Слава Украине": очень ранний, очень красивый и очень вкусный

Но есть три ошибки, из-за которых вы можете не собрать урожай винограда на своей участке:

  1. Игнорирование обработок. Сделайте 2-3 профилактических обработки от болезней. Милдью и оидиум вместе с гнилями способны почти мгновенно уничтожить виноград.
  2. Игнорирование обрезки. Не забывайте про зеленые операции: пасынкование, удаление лишних побегов. Дайте каждой грозди свое свободное пространство, обрезав часть листьев и все, что ей мешает дышать и освещаться солнцем.
  3. Жадность. На каждом побеге оставьте по 1 грозди, не перегружайте ветви. Тогда виноград и поспеет раньше, и сахар наберет достаточно, и лоза вызреет и перезимует благополучно.

Все просто, стоит только захотеть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что еще можно посадить в июле, чтобы оно успело дать урожай до зимы.

Теги:
#Виноград #Сад #Огород