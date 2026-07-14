Есть всего 3 ошибки, из-за которых виноградник не будет плодоносить

Если знать "базовый минимум", вы никогда не останетесь без урожая солнечных ягод

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Начинающие виноградари бросаются от одной крайности в другую. Кто-то уверен, что посадить виноград будет достаточно, чтобы потом только раз в год подходить к нему для сбора урожая. А кто-то проводит дни и ночи возле кустов, не расставаясь с опрыскивателем, будучи уверенным что иначе ничего не вырастет. Истина как всегда находится где-то в районе золотой середины.

Виноград — очень неприхотливое растение, растет практически на любых почвах, способен плодоносить без полива, а вместо опоры подойдет старое сухое дерево и что угодно, что у вас найдется под рукой. Виноград растет даже без опор, при выращивании в расстил.

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Но есть три ошибки, из-за которых вы можете не собрать урожай винограда на своей участке:

Игнорирование обработок. Сделайте 2-3 профилактических обработки от болезней. Милдью и оидиум вместе с гнилями способны почти мгновенно уничтожить виноград. Игнорирование обрезки. Не забывайте про зеленые операции: пасынкование, удаление лишних побегов. Дайте каждой грозди свое свободное пространство, обрезав часть листьев и все, что ей мешает дышать и освещаться солнцем. Жадность. На каждом побеге оставьте по 1 грозди, не перегружайте ветви. Тогда виноград и поспеет раньше, и сахар наберет достаточно, и лоза вызреет и перезимует благополучно.

Все просто, стоит только захотеть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что еще можно посадить в июле, чтобы оно успело дать урожай до зимы.