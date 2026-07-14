Є лише 3 помилки, через які виноградник не буде плодоносити

Якщо знати "базовий мінімум", ви ніколи не залишитеся без урожаю сонячних ягід

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Виноградарі-початківці кидаються від однієї крайності в іншу. Хтось упевнений, що посадити виноград буде достатньо, щоб потім лише раз на рік підходити для збору врожаю. А хтось проводить дні та ночі біля кущів, не розлучаючись з обприскувачем, будучи впевненим, що інакше нічого не виросте. Істина як завжди знаходиться десь у районі золотої середини.

Виноград — дуже невибаглива рослина, росте практично на будь-яких ґрунтах, здатний плодоносити без поливу, а замість опори підійде старе сухе дерево і будь-що, що у вас знайдеться під рукою. Виноград росте навіть без опор, при вирощуванні у розстил.

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Але є три помилки, через які ви можете не зібрати врожай винограду на своїй ділянці:

Ігнорування обробок. Зробіть 2-3 профілактичні обробки від хвороб. Мілдью та оїдіум разом із гнилями здатні майже миттєво знищити виноград. Ігнорування обрізки. Не забувайте про зелені операції: пасинкування, видалення зайвих пагонів. Дайте кожному грону свій вільний простір, обрізавши частину листя і все, що йому заважає дихати і освітлюватися сонцем. Жадібність. На кожному пагоні залиште по 1 грону, не перевантажуйте гілки. Тоді виноград і встигне раніше, і цукор набере достатньо, і лоза визріє і благополучно перезимує.

Все просто, варто лише захотіти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ще можна посадити у липні, щоб воно встигло дати врожай до зими.