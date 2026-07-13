Черешня, сливы, абрикосы не будут трещать от дождей, если обработать этим

Жара и засуха сменились осадками, а садоводы снова волнуются. Вода с неба — это очень хорошо для открытого грунта, но возникает риск треска плодов.

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Обильные дожди могут стать причиной треска плодов на сливе, черешне, абрикосах. Слишком большое количество воды качается корнями как насосами, и почти поспевшие фрукты не выдерживают этого давления. Тонкая кожица рвется, а в трещину как в открытую рану устремляются патогены.

Что делать, чтобы черешня (абрикос, слива и другие плоды) не трещала? Агрономия не стоит на месте, и для этой задачи уже давно есть решение, даже несколько.

Специальные препараты. Например, бельгийский стимулятор роста Platina, который способен повысить эластичность кожуры и тем самым спасти урожай от треска из-за обильных дождей. С этой же целью используются препараты на основе глицин-бетаину (ЛалСтим Осмо, Арчер Осмокер, Осмовелл Плюс). Удобрения с кальцием, будь то кальциевая селитра или любое другое. Используется для внекорневой подкормки, начиная с момента окрашивания ягод, с периодом в 7-10 дней, особенно для сортов склонных к треску. Дозировка 15-20 грамм на 10 литров воды. Не допускайте, чтобы ваши деревья страдали от засухи и испытывали дефицит воды. Регулярный пусть и минимальный полив деревьям просто необходим. Тогда даже при обильных осадках не будет большого колебания влаги, а значит и риск треска снизится.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем обработать растения без "химии", чтобы они не болели.