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Черешня, сливи, абрикоси не тріщатимуть від дощів, якщо обробити цим

Автор
Ірина Семчишина
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Автор
Як зробити, щоб черешня, сливи та абрикоси не тріскалися
Як зробити, щоб черешня, сливи та абрикоси не тріскалися. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Спека та посуха змінилися на опади, а садівники знову хвилюються. Вода з неба – це дуже добре для відкритого ґрунту, але виникає ризик тріску плодів.

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Рясні дощі можуть стати причиною тріску плодів на сливі, черешні, абрикосах. Занадто велика кількість води перекачується корінням як насосами, і фрукти, що майже вистигли, не витримують цього тиску. Тонка шкірка рветься, а в тріщину як у відкриту рану спрямовуються патогени.

Що робити, щоб черешня (абрикос, слива та інші плоди) не тріщала? Агрономія не стоїть на місці, і для цього завдання вже давно є рішення, навіть кілька.

  1. Спеціальні препарати. Наприклад, бельгійський стимулятор зростання Platina, який здатний підвищити еластичність шкірки і тим самим врятувати врожай від тріску через рясні дощі. З цією ж метою використовуються препарати на основі гліцин-бетаїну (ЛалСтім Осмо, Арчер Осмокер, Осмовелл Плюс).
  2. Добрива з кальцієм, будь то кальцієва селітра або будь-яке інше. Використовується для позакореневого підживлення, починаючи з моменту фарбування ягід, з періодом 7-10 днів, особливо для сортів схильних до тріску. Дозування 15-20 г на 10 літрів води.
  3. Не допускайте, щоб ваші дерева страждали від посухи та відчували дефіцит води. Регулярний нехай і мінімальний полив дерев просто необхідний. Тоді навіть за рясних опадів не буде великого коливання вологи, а значить і ризик тріску знизиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим обробити рослини без "хімії", щоб вони не хворіли.

Теги:
#Сад #Черешня #Абрикоси #Город #Зливи