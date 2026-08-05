Неожиданные трудности с картой лояльности "АТБ": покупатели жалуются на проблему на кассах

Кое-кто даже нашел способ обойти сбой, но он помогает не всем

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Покупатели сети супермаркетов "АТБ" начали активно обсуждать трудности со сканированием карты лояльности на кассах. В соцсети Threads пользователи жалуются, что QR-код часто не считывается с первой попытки, поэтому приходится ждать и повторно показывать код.

Одно из таких сообщений набрало десятки реакций. Его автор в шутку назвал сканирование карты лояльности в "АТБ" "ещё тем квестом", намекая на то, что простая, казалось бы, процедура нередко затягивается.

Кассиры в курсе проблемы

В комментариях многие покупатели подтвердили, что тоже сталкивались с такой проблемой. По словам одной пользовательницы, ей помог неожиданный способ, который подсказала кассирша. Впрочем, автор обсуждения отметил, что причина не только в загрузке QR-кода.

Другие пользователи также поделились своим опытом. Один из них написал, что даже сделал скриншот карты, однако ему это не помогло. Впрочем, некоторые в комментариях отметили, что именно скриншот QR-кода часто работает лучше, чем открытие карты в приложении.

Лайфхаки подъехали

Еще одна покупательница обратила внимание на другую особенность работы системы. По ее словам, если открыть QR-код слишком рано, к моменту сканирования он может оказаться недействительным.

Пока что "АТБ" официально не комментировал такие жалобы. В то же время, обсуждение свидетельствует, что проблема знакома многим покупателям.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, обязан ли "АТБ" обменять порванную банкноту, которую выдали остальными на кассе.