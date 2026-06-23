Штраф — не предел: как водителей в Украине накажут за непройденный техконтроль

Ответственность за нарушение предусмотрена КУоАП

В Украине за отсутствие техосмотра могут наказать немалым штрафом. В некоторых случаях у водителя могут даже временно забрать права.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал автоюрист Александр Швец.

Подробнее об этом читайте в материале "Штрафы и минус права: кому в Украине срочно нужно пройти техосмотр и что нужно знать".

По словам эксперта, ответственность за отсутствие пройденного техконтроля в Украине регулирует КУоАП:

Первый раз за отсутствие сертификата — 340 грн штрафа;

повторно — 850-1700 или лишение права управления до 6 месяцев.

"Штраф накладывается на водителя в первую очередь. Также может накладываться на механика автопарка за выпуск на маршрут технически неисправного ТС", — объяснил автоюрист.

Техконтроль в Украине. Инфографика - "Телеграф"

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине был введен онлайн-сервис для проверки протокола техосмотра транспортных средств. Развитие цифровых технологий является одной из приоритетных задач в сфере предоставления административных услуг. Как следствие это способствует улучшению качества обслуживания и доступности граждан к государственному сервису.