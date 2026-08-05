Молоко за 6 грн и масло – за 9: как изменились цены за 16 лет в Украине (фото)
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Некоторые молочные продукты подорожали в 11 раз
Цены в старых рекламных каталогах часто удивляют украинцев: то, что казалось когда-то обычной покупкой, сегодня стоит в несколько раз дороже.
В сети BILLA в июне 2010 года можно было увидеть продукты за ценами, которые сейчас выглядят почти нереальными. Некоторые позиции из каталога опубликовал пользователь Threads с ником sushii.go.
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К примеру, в каталоге BILLA:
- молоко "Веселий молочник" 900 г продавали примерно за 5,99 грн;
- йогурты и десерты стоили около 5–6 грн;
- мороженое "Рудь" 100 г — 4,99 грн;
- масло подсолнечное 1 л — 10,79 грн;
- пиво "Чернігівське" 1 л — 5,49 грн;
- огурцы — 3,49 грн за 1 кг;
- помидоры — 14,99 грн за 1 кг;
- масло "Селянське" 200 гр — 8,49 грн.
Для сравнения, сейчас цены на те же категории товаров существенно выше. Например, в "АТБ-Маркете" молоко "Своя Лінія" 0,9 кг стоит около 45,20 грн, а другие виды молока могут быть еще дороже. Самая дешевая пачка масла — 99,90 гривны. Подсолнечное масло в "Сільпо" продается примерно от 69-76 грн за бутылку 0,85 л в зависимости от бренда, а помидоры — от 75 гривен.
То есть молоко из каталога BILLA за 5,99 грн сегодня обошлось примерно в 7 раз дороже, а масло — по меньшей мере, в 6 раз больше.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда лучше приходить в "АТБ", чтобы успеть приобрести товары с уценкой.