Часть украинок имеет право на специальные льготы от государства: кого это касается

Объясняем, на кого распространяется скидка и какие ограничения действуют

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Льготы на оплату коммунальных услуг или приобретение топлива для печей доступны не только военнослужащим, имеющим статус участников боевых действий, но и их дружинам. Для отдельных категорий предусмотрено полное возмещение расходов.

Перечень льгот предусмотрен законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Поскольку жена принадлежит к членам семьи участника боевых действий и проживает вместе с ним, на нее распространяются льготы, предусмотренные законом.

В частности, семья имеет право на 75% скидки на оплату жилья, коммунальных услуг, а также на приобретение жесткого или жидкого топлива для домов без централизованного отопления в пределах установленных социальных нормативов.

Льгота предоставляется только женам или всей семье?

Другие члены семей УБД также имеют право на льготы. Кроме жены это нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, имеющие инвалидность с детства I или II группы или лиц с инвалидностью I группы, а также люди под опекой/попечительством. Если лицу с инвалидностью предусмотрено 100% возмещение.

Важно понимать, что компенсация затрат на услуги предоставляется не на всю площадь квартиры или дома. Установлены нормативы – 21 кв.м отапливаемой площади на человека и дополнительно – 10,5 кв.м на домохозяйство. Если в семье все нетрудоспособны, нормы увеличиваются – на каждого члена семьи выделяют 42 кв.м и еще 21 на всю семью.

Следует отметить, что льготы предоставляются на жилье, коммунальные услуги и топливо независимо от вида жилья или его формы собственности.

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