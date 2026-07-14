На ручке ножа маленькие металлические кружочки не просто так: о чем они говорят

Они выполняют важную функцию

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Многие обращали внимание на маленькие металлические кружочки на деревянной ручке ножа, но не знали, для чего они нужны. Зачастую их считают только декоративной деталью.

На самом деле они помогают сделать нож более прочным и надежным в использовании, как написали в TN. Чаще всего такие элементы можно увидеть на классических кухонных ножах с деревянными ручками.

Металлические кружочки называются заклепками. Они соединяют деревянные накладки рукоятки со стальным хвостовиком ножа — частью лезвия, которая продолжается внутрь рукоятки. В процессе изготовления заклепки плотно фиксируют все элементы, чтобы рукоятка не расшатывалась, не смещалась и не расслаивалась.

Кухонный нож. Фото: Amazon

Благодаря такому креплению нож лучше выдерживает нагрузки во время работы, в частности при нарезке твердых продуктов или выполнении задач, требующих сильного давления. Кроме того, такая конструкция обеспечивает более надежный захват и более комфортное использование.

В некоторых моделях используется полный хвостовик — когда металлическая часть проходит по всей длине рукояти. Такая конструкция считается более прочной и лучше сбалансирует нож. В других вариантах хвостовик входит в рукоять лишь частично.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем на кухонной терке есть поверхность с мелкими острыми шипами.