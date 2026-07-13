Украинцы придумали новую купюру с Людмилой Янукович: как она выглядит (фото)

В сети жестко высмеяли новую купюру с бывшей первой леди Украины

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Пока в Украине обсуждают возможный выпуск новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением поэта и диссидента Василия Стуса, пользователи сети решили по-своему отреагировать на инициативу Нацбанка. В соцсетях появился сатирический вариант "новой гривни", главной героиней которой стала бывшая первая леди Украины Людмила Янукович.

Авторы Telegram-канала Ukrmemes mine problemes опубликовали шуточное изображение вымышленной купюры. На ней разместили портрет жены беглого президента Виктора Януковича, однако номинал банкноты не указали. Вместо этого на "гривне" появилась известная фраза Людмилы Янукович — "Батя, я стараюсь", а также надпись "в тумбочке".

Людмила Янукович на гривне. Фото: Ukrmemes mine problemes

Поводом для появления сатирической купюры стали споры вокруг инициативы Национального банка Украины выпустить новую банкноту в 2000 гривен с изображением Василия Стуса.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе: одни считают, что таким образом государство отдает дань уважения выдающемуся украинскому поэту и борцу за свободу, другие же обсуждают, не превращается ли его образ в часть официального символизма. Сын Василия Стуса Дмитрий ранее сообщил, что вопросом сейчас занимаются юристы и адвокаты.

НБУ представил новую купюру номиналом 2 000 гривен

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще выдающиеся украинцы могли бы появиться на национальной валюте вместо или вместе со Стусом.