"Хотели увековечить, а унизили": изображение Стуса на банкноте 2000 гривен вызвало критику

В комментариях бурно обсуждают, каким образом государство должно представлять ключевые фигуры прошлого

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В Украине развернулась дискуссия вокруг новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением украинского поэта и диссидента Василия Стуса. В соцсетях стали спорить, является ли данное решение формой признания Стуса или, напротив, превращает его образ в элемент официального символизма.

В этом материале "Телеграф" собрал комментарии в социальных сетях, в которых украинцы высказываются об оформлении новой купюры.

Известный журналист Леонид Швец на своей странице в Facebook прокомментировал появление Василия Стуса на новой банкноте номиналом 2000 гривен. Он заявил, что считает такой подход ошибочным.

"Многие не поняли моего глубокого скепсиса по поводу затеи с национальным Пантеоном. Стус на двух штуках — ярче аргумента не придумать. А кому нормально, тому ничего и не объяснишь", — пишет он.

Пост Леонида Швеца

В то же время на пост ответил народный депутат Украины Максим Бужанский, написал: "Они, похоже, сами не поняли, что написали. Прям ярко". К этому он прикрепил скриншот поста Украинского института национальной памяти, в котором говорится:

"Стус победил через 40 лет после смерти. Несокрушимость теперь имеет номинал. 10 июля Национальный банк Украины презентовал новую украинскую банкноту номиналом 2000 гривен…."

Ответ на пост Швеца от Максима Бужанского

В ответ на один из комментариев Леонид Швец объяснил свою категоричную позицию.

"Стус — человек-нерв, он в перпендикуляре к любой иерархии, тем более официозу. Шлепать его на бабки — расписываться в полном непонимании самого Стуса, следовательно, в пренебрежении ним, его творчеством. Хотели увековечить, а унизили".

Комментарии в сети

Также другие пользователи выражают в комментариях недовольство ситуацией.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Комментарии в сети

При этом некоторые в комментариях задаются вопросом, почему в таком случае изображения Леси Украинки или Тараса Шевченко не вызывают таких же споров.

Комментарии в сети

Почему именно Стус на купюре?

Председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов в свою очередь объясняет, что изображение Василия Стуса на купюре — это, прежде всего, государственное признание человека, который всю жизнь платил самую высокую цену за право украинцев быть собой.

"Василий Стус – один из самых ярких представителей движения шестидесятников. За открытую критику советского тоталитаризма его дважды осуждали, а оборвалась его жизнь в лагере особого режима в Пермской области. Сегодня его имя – синоним несокрушимости, достоинства и борьбы за свободу. Соглашаюсь с Андреем Пышным: фигура украинского диссидента на банкноте создает мост между прошлым и настоящим. Ведь Василий Стус не только историческая фигура, но и один из символов современной Украины. В этом смысле исторический круг как бы замкнулся", — сказал он.

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

Также на банкноте закодированы другие важные символы украинской идентичности. Среди них – работы Аллы Горской, Виктора Зарецкого, и Бориса Плаксия "Боривитер" и "Птица", а также строки из сборника Василия Стуса "Зимние деревья": А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве", выполненные шрифтом, созданным на основе алфавита Георг.

Немаловажный элемент — стилизованный военный трезубец как символ уважения к Вооруженным силам Украины.

На реверсе — здание Донецкого национального университета имени Василия Стуса, где учился на историко-филологическом факультете с 1944 по 1954 год.

"Именно здесь, в студенческом литературном объединении "Горизонт", формировалось его мировоззрение и завязывалась дружба с будущими собратьями по перу – Василием Захарченко, Леонидом Талалаем, Олегом Орачем, Владимиром Мищенко, Василием Голобородьком. Сегодня это здание на временно оккупированной территории. На реверсе банкноты также изображена сосна, к образу которой Стус неоднократно обращался в произведениях, написанных в заключении. Уральские сосны предстают в его поэзии символом борьбы, одиночества и боли, а вместе с тем – связи с миром, помогавшим поэту не поддаться отчаянию. Гривна с лицом Стуса – это деньги, которые каждый день будут напоминать миллионам украинцев о цене свободы. Потому что гривна – это больше, чем деньги", — объясняет историк.

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

Что известно о Василии Стусе

Будущий поэт родился в 1938 году в селе Рахновка Винницкой области. Он был четвёртым ребенком в обычной крестьянской семье. Со временем семья перебралась в Сталино (современный Донецк), чтобы избежать коллективизации. Там отец устроился на химический завод.

Василий окончил школу с серебряной медалью. Позже поступил на историко-филологический факультет педагогического института в Сталино, который завершил с отличием. После окончания вуза Василий работал учителем украинского языка и литературы в селе Таужное Кировоградской области. В течение 2 лет он проходил военную службу на Урале. В тот период Стус и начал писать стихи, первые из которых опубликовал в "Литературной Украине".

В 1961-1963 годах Василий преподавал украинский язык и литературу в школе №23 в Горловке. Позже работал подземным плитовым на шахте "Октябрьская" в Донецке. Одно время был литературным редактором газеты "Социалистический Донбасс". После этого Стус учился в Институте литературы имени Шевченко Академии наук УССР, овладевая теорией литературы. Тогда вышел его первый сборник произведений "Круговерть". Также Василий входил в Клуб творческой молодежи.

Стус с семьей, фото из музея Василия Стуса

В 1965 году во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" Стус принял участие в акции протеста. Вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорновилом и Юрием Бадзьом, он призвал партийных руководителей осудить аресты украинской интеллигенции. После этого его отчислили из аспирантуры. С этого времени поэта начало преследовать КГБ.

В течение 1965-1972 годов Стус часто менял работы — работал в Центральном государственном историческом архиве, на шахте, железной дороге, строительстве, в котельной и метро. В 1966-1972 годах Василий был старшим инженером в конструкторском бюро Министерства промышленности стройматериалов УССР.

В 1965 году поэт обручился с Валентиной Золухой, которая родила ему сына Дмитрия. Он стал известным литературоведом и исследователем творчества отца. В 1970 году книгу стихов Стуса "Зимние деревья" напечатали в Бельгии. Далее Василий начал активно критиковать тоталитаризм, восстановление культа власти и нарушение прав человека в СССР.

В 1972 году Стуса впервые арестовали на 9 месяцев. Тогда он создал сборник "Время творчества". А поэтический сборник "Зимние деревья" сотрудник Института литературы имени Шевченко Арсен Каспрук назвал "поэтикой декаданса, идейного упадка" по заказу КГБ.

Впоследствии Стуса обвинили в "антисоветской агитации и пропаганде" и приговорили к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Поэт отбывал наказание в лагерях Мордовии и Магаданской области. Там он писал стихи, но их уничтожали. На Магадане Василий работал на золотых приисках.

Арест Стуса, фото из музея Василия Стуса.

В 1979 году Стус вернулся в Украину и присоединился к Хельсинкской группе по защите прав человека. Здоровье Стуса значительно ухудшилось в концлагерях, однако он работал рабочим на заводе. А через год поэта сочли опасным рецидивистом и приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.

Стус отказывался от адвоката Виктора Медведчука, но его все равно назначили. Медведчук "слив" дело своего подзащитного, признавая его виновным. Шестидесятника снова отправили в лагерь в Россию, где умер от остановки сердца. Предполагается, что поэт погиб от удара карцерными нарами, что подстроили надзиратели.

Какие выдающиеся украинцы изображены на современных банкнотах гривны

Сейчас в денежном обращении Украины находятся банкноты номиналом в 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Последняя появилась не так давно – шесть лет назад

20 грн — Иван Франко, писатель, поэт, ученый и общественный деятель

50 грн — Михаил Грушевский, историк, государственный деятель, председатель Центрального Совета УНР

100 грн — Тарас Шевченко, поэт, художник и общественный деятель

200 грн — Леся Украинка, поэтесса, писательница, переводчица

500 грн — Григорий Сковорода, философ, поэт и педагог

1000 грн — Владимир Вернадский, естествоиспытатель, основатель и первый президент Украинской академии наук

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из женщин хотят видеть на украинских купюрах.