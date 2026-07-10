Укр

"Хотели увековечить, а унизили": изображение Стуса на банкноте 2000 гривен вызвало критику

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Спор вокруг банкноты Новость обновлена 10 июля 2026, 18:16
Спор вокруг банкноты. Фото Коллаж "Телеграфа"

В комментариях бурно обсуждают, каким образом государство должно представлять ключевые фигуры прошлого

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В Украине развернулась дискуссия вокруг новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением украинского поэта и диссидента Василия Стуса. В соцсетях стали спорить, является ли данное решение формой признания Стуса или, напротив, превращает его образ в элемент официального символизма.

В этом материале "Телеграф" собрал комментарии в социальных сетях, в которых украинцы высказываются об оформлении новой купюры.

Известный журналист Леонид Швец на своей странице в Facebook прокомментировал появление Василия Стуса на новой банкноте номиналом 2000 гривен. Он заявил, что считает такой подход ошибочным.

"Многие не поняли моего глубокого скепсиса по поводу затеи с национальным Пантеоном. Стус на двух штуках — ярче аргумента не придумать. А кому нормально, тому ничего и не объяснишь", — пишет он.

Пост Леонида Швеца
Пост Леонида Швеца

В то же время на пост ответил народный депутат Украины Максим Бужанский, написал: "Они, похоже, сами не поняли, что написали. Прям ярко". К этому он прикрепил скриншот поста Украинского института национальной памяти, в котором говорится:

"Стус победил через 40 лет после смерти. Несокрушимость теперь имеет номинал. 10 июля Национальный банк Украины презентовал новую украинскую банкноту номиналом 2000 гривен…."

Ответ на пост Швеца от Максима Бужанского
Ответ на пост Швеца от Максима Бужанского

В ответ на один из комментариев Леонид Швец объяснил свою категоричную позицию.

"Стус — человек-нерв, он в перпендикуляре к любой иерархии, тем более официозу. Шлепать его на бабки — расписываться в полном непонимании самого Стуса, следовательно, в пренебрежении ним, его творчеством. Хотели увековечить, а унизили".

Комментарии в сети
Комментарии в сети

Также другие пользователи выражают в комментариях недовольство ситуацией.

Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети
Комментарии в сети

При этом некоторые в комментариях задаются вопросом, почему в таком случае изображения Леси Украинки или Тараса Шевченко не вызывают таких же споров.

Комментарии в сети
Комментарии в сети

Почему именно Стус на купюре?

Председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов в свою очередь объясняет, что изображение Василия Стуса на купюре — это, прежде всего, государственное признание человека, который всю жизнь платил самую высокую цену за право украинцев быть собой.

"Василий Стус – один из самых ярких представителей движения шестидесятников. За открытую критику советского тоталитаризма его дважды осуждали, а оборвалась его жизнь в лагере особого режима в Пермской области. Сегодня его имя – синоним несокрушимости, достоинства и борьбы за свободу. Соглашаюсь с Андреем Пышным: фигура украинского диссидента на банкноте создает мост между прошлым и настоящим. Ведь Василий Стус не только историческая фигура, но и один из символов современной Украины. В этом смысле исторический круг как бы замкнулся", — сказал он.

2000 гривен
2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

Также на банкноте закодированы другие важные символы украинской идентичности. Среди них – работы Аллы Горской, Виктора Зарецкого, и Бориса Плаксия "Боривитер" и "Птица", а также строки из сборника Василия Стуса "Зимние деревья": А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве", выполненные шрифтом, созданным на основе алфавита Георг.

Немаловажный элемент — стилизованный военный трезубец как символ уважения к Вооруженным силам Украины.

На реверсе — здание Донецкого национального университета имени Василия Стуса, где учился на историко-филологическом факультете с 1944 по 1954 год.

"Именно здесь, в студенческом литературном объединении "Горизонт", формировалось его мировоззрение и завязывалась дружба с будущими собратьями по перу – Василием Захарченко, Леонидом Талалаем, Олегом Орачем, Владимиром Мищенко, Василием Голобородьком. Сегодня это здание на временно оккупированной территории. На реверсе банкноты также изображена сосна, к образу которой Стус неоднократно обращался в произведениях, написанных в заключении. Уральские сосны предстают в его поэзии символом борьбы, одиночества и боли, а вместе с тем – связи с миром, помогавшим поэту не поддаться отчаянию. Гривна с лицом Стуса – это деньги, которые каждый день будут напоминать миллионам украинцев о цене свободы. Потому что гривна – это больше, чем деньги", — объясняет историк.

2000 гривен
2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

Что известно о Василии Стусе

Будущий поэт родился в 1938 году в селе Рахновка Винницкой области. Он был четвёртым ребенком в обычной крестьянской семье. Со временем семья перебралась в Сталино (современный Донецк), чтобы избежать коллективизации. Там отец устроился на химический завод.

Василий окончил школу с серебряной медалью. Позже поступил на историко-филологический факультет педагогического института в Сталино, который завершил с отличием. После окончания вуза Василий работал учителем украинского языка и литературы в селе Таужное Кировоградской области. В течение 2 лет он проходил военную службу на Урале. В тот период Стус и начал писать стихи, первые из которых опубликовал в "Литературной Украине".

В 1961-1963 годах Василий преподавал украинский язык и литературу в школе №23 в Горловке. Позже работал подземным плитовым на шахте "Октябрьская" в Донецке. Одно время был литературным редактором газеты "Социалистический Донбасс". После этого Стус учился в Институте литературы имени Шевченко Академии наук УССР, овладевая теорией литературы. Тогда вышел его первый сборник произведений "Круговерть". Также Василий входил в Клуб творческой молодежи.

Стус с семьей, фото из музея Василия Стуса
Стус с семьей, фото из музея Василия Стуса

В 1965 году во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" Стус принял участие в акции протеста. Вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорновилом и Юрием Бадзьом, он призвал партийных руководителей осудить аресты украинской интеллигенции. После этого его отчислили из аспирантуры. С этого времени поэта начало преследовать КГБ.

В течение 1965-1972 годов Стус часто менял работы — работал в Центральном государственном историческом архиве, на шахте, железной дороге, строительстве, в котельной и метро. В 1966-1972 годах Василий был старшим инженером в конструкторском бюро Министерства промышленности стройматериалов УССР.

В 1965 году поэт обручился с Валентиной Золухой, которая родила ему сына Дмитрия. Он стал известным литературоведом и исследователем творчества отца. В 1970 году книгу стихов Стуса "Зимние деревья" напечатали в Бельгии. Далее Василий начал активно критиковать тоталитаризм, восстановление культа власти и нарушение прав человека в СССР.

В 1972 году Стуса впервые арестовали на 9 месяцев. Тогда он создал сборник "Время творчества". А поэтический сборник "Зимние деревья" сотрудник Института литературы имени Шевченко Арсен Каспрук назвал "поэтикой декаданса, идейного упадка" по заказу КГБ.

Впоследствии Стуса обвинили в "антисоветской агитации и пропаганде" и приговорили к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Поэт отбывал наказание в лагерях Мордовии и Магаданской области. Там он писал стихи, но их уничтожали. На Магадане Василий работал на золотых приисках.

Арест Стуса, фото из музея Василия Стуса.
Арест Стуса, фото из музея Василия Стуса.

В 1979 году Стус вернулся в Украину и присоединился к Хельсинкской группе по защите прав человека. Здоровье Стуса значительно ухудшилось в концлагерях, однако он работал рабочим на заводе. А через год поэта сочли опасным рецидивистом и приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.

Стус отказывался от адвоката Виктора Медведчука, но его все равно назначили. Медведчук "слив" дело своего подзащитного, признавая его виновным. Шестидесятника снова отправили в лагерь в Россию, где умер от остановки сердца. Предполагается, что поэт погиб от удара карцерными нарами, что подстроили надзиратели.

Какие выдающиеся украинцы изображены на современных банкнотах гривны

Сейчас в денежном обращении Украины находятся банкноты номиналом в 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Последняя появилась не так давно – шесть лет назад

  • 20 грн — Иван Франко, писатель, поэт, ученый и общественный деятель
  • 50 грн — Михаил Грушевский, историк, государственный деятель, председатель Центрального Совета УНР
  • 100 грн — Тарас Шевченко, поэт, художник и общественный деятель
  • 200 грн — Леся Украинка, поэтесса, писательница, переводчица
  • 500 грн — Григорий Сковорода, философ, поэт и педагог
  • 1000 грн — Владимир Вернадский, естествоиспытатель, основатель и первый президент Украинской академии наук

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из женщин хотят видеть на украинских купюрах.