Українці вигадали нову купюру з Людмилою Янукович: як вона виглядає (фото)

У мережі жорстко висміяли нову купюру з колишньою першої леді України

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Поки в Україні обговорюють можливий випуск нової банкноти номіналом 2000 гривень із зображенням поета та дисидента Василя Стуса, користувачі мережі вирішили по-своєму відреагувати на ініціативу Нацбанку. У соцмережах з’явився сатиричний варіант нової гривні, головною героїнею якої стала колишня перша леді України Людмила Янукович.

Автори Telegram-каналу Ukrmemes mine problemes опублікували жартівливе зображення вигаданої купюри. На ній розмістили портрет дружини президента-втікача Віктора Януковича, проте номінал банкноти не вказали. Натомість на "гривні" з’явилася відома фраза Людмили Янукович — "Батя, я стараюсь", а також напис "у тумбочці".

Людмила Янукович на гривні. Фото: Ukrmemes mine проблем

Приводом для появи сатиричної купюри стали суперечки навколо ініціативи Національного банку України випустити нову банкноту 2000 гривень із зображенням Василя Стуса.

Рішення викликало неоднозначну реакцію в суспільстві: одні вважають, що таким чином держава віддає шану видатному українському поетові та борцю за свободу, інші ж обговорюють, чи не перетворюється його образ на частину офіційного символізму. Син Василя Стуса Дмитро раніше повідомив, що питанням зараз займаються юристи і адвокати.

НБУ представив нову купюру номіналом 2000 гривень

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще визначні українці могли б з’явитися на національній валюті замість або разом зі Стусом.