За эту мелочь могут оштрафовать каждого водителя в Украине: проверьте свои номера

Юристы дали советы водителям

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В Украине существует штраф за загрязненный номерной знак автомобиля. Хотя по закону наложить его могут только когда из-за грязи нельзя рассмотреть цифры и буквы, на деле полиция достаточно широко толкует понятие "грязный номер".

Штраф могут наложить за любую грязь на номерах?

На самом деле, закон не устанавливает наказания за любое пятно или пыль на номерном знаке. Когда наложение штрафа из-за загрязнения номерного знака незаконно и как действовать водителю, рассказал "Дорожній адвокат".

Как говорится в пункте 2.9. Правил дорожного движения Украины, запрещено управление автомобилем с номерными знаками, которые невозможно прочесть с расстояния 20 метров. Номер считается читабельным, если цифры и буквы видны хотя бы частично. Таким образом, обычное загрязнение, пыль или следы от дождя не являются основанием для штрафа.

Водитель должен следить за чистотой номеров. Фото: Дорожній адвокат

Какой штраф могут наложить за грязные номера

Ответственность за это нарушение прописана в части 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф составляет 1190 гривен.

Однако он может быть наложен, только если символы номерного знака действительно нечитабельны. Полицейский должен доказать, что с расстояния в 20 метров невозможно распознать ни одного знака. Если цифры видны хотя бы частично, состава нарушения нет.

Важно знать, что полиция не имеет права определять степень загрязнения на глаз, не проверяя возможность различать цифры и буквы с расстояния 20 метров. Однако часто инспекторы выписывают штраф без проверки фактов. Это превышение служебных полномочий и нарушение прав водителя на справедливое рассмотрение дела.

Кроме того, номера могут загрязниться во время движения из-за дождя или луж. Если водитель не знал о загрязнении и не имел умысла скрыть номер, штраф не должен налагаться.

Что делать, если вас остановили за грязные номера

Юристы советуют прежде всего спокойно очистить номерные знаки. После этого нужно попросить инспектора показать фото или видео, свидетельствующие, что номер был нечитаемым. Если доказательств нет, постановление подлежит отмене как незаконное. Водитель имеет право фиксировать общение с полицейским на видео. Оно будет являться важным доказательством в случае судебного обжалования.

Если полиция все же составляет постановление, водитель должен обязательно указать свои замечания в отдельном объяснении. Надо написать, что номерной знак был читабельным и очищен сразу на месте.

Как рассказывал "Телеграф", некоторые водители могут припарковать авто в "зоне стоянки" и все равно получить штраф за нарушение правил дорожного движения. В чем причина.