Бриллианты, статуи без рук и картины на миллиарды. Что хранится в Лувре и его самые известные экспонаты в мире (фото)

Музейная коллекция насчитывает более 9 тысяч лет исторического наследия

Лувр — это крупнейший музей мира, расположенный в центре Парижа. Ежегодно его посещают более 8 миллионов человек, чтобы увидеть легендарные экспонаты — все то, что делает французский дворец сердцем мировой культуры. Шокирующее ограбление 19 октября лишь усилило любопытство людей узнать, какие драгоценные вещи хранятся в этих знаменитых залах.

Что нужно знать:

Лувр расположен во дворце, который изначально был средневековой крепостью XII века

Коллекция музея охватывает более 9 тысяч лет истории и включает живопись, скульптуру и декоративное искусство

Среди самых известных экспонатов — "Мона Лиза", "Венера Милосская", Бриллиант Регента и другие

Музей находится во дворце Лувр, который изначально был крепостью, возведенной в конце XII века при Филиппе II. Со временем здание несколько раз расширяли, что привело к созданию современного дворца.

Вид на дворец (Лувр) в Париже в XVIII веке, 1750 год. Фото: Getty Images

Музей открылся 10 августа 1793 года с 537 картинами, в основном королевскими и конфискованными у церкви. При Наполеоне коллекция выросла, и музей получил название "Музей Наполеона", но после его поражения при Ватерлоо часть экспонатов вернули прежним владельцам. При Людовике XVIII, Карле X и во Второй империи коллекция значительно увеличилась, включая 20 000 новых экспонатов.

Собрание музея охватывает более 9 тысяч лет истории — от древнеегипетских артефактов до европейской живописи XIX века. В 2008 году коллекция была структурирована в 9 отделов: Древний Восток, Древний Египет, Древняя Греция, Этрурия и Рим, Искусство ислама, Скульптуры, Предметы искусства, Изобразительное искусство, Графическое искусство. Сегодня коллекция насчитывает около 300 тысяч экспонатов, из которых около 35 тысяч представлены в постоянной экспозиции.

Самые известные экспонаты Лувра

"Мона Лиза" (Джоконда) — Леонардо да Винчи

Конечно же, главный экспонат Лувра, который всегда окружен толпой туристов. Картина покрыта толстым слоем брони и находится в отдельном зале. Взгляд Лизы, кажется, следит за каждым посетителем в любом месте в зале.

Фото: Getty Images

"Венера Милосская"

Одна из самых известных античных скульптур Александра Антиохийского, изображающая богиню любви Венеру. Несмотря на отсутствие рук, статуя олицетворяет идеал красоты и гармонии.

Фото: Getty Images

"Ника Самофракийская"

Древнегреческая скульптура, изображающая богиню победы Викторию (коротко "Ника"). Статуя известна своей динамикой и выразительностью, так же несмотря на отсутствие головы и рук.

Фото: Getty Images

"Коронация Наполеона" — Жак-Луи Давид

Монументальное полотно, изображающее момент коронации Наполеона Бонапарта. Картина впечатляет своей детализацией и величием события.

Фото: Getty Images

Старый Лувр

Ранее на месте нынешнего Лувра стоял средневековый замок, который со временем был разрушен, а на его месте построили новый. Археологи позже обнаружили остатки старого Лувра, и сегодня их могут увидеть туристы.

Фото: Wikimedia

"Брак в Кане Галилейской"

На большом полотне художник Паоло Веронезе запечатлел один из ключевых библейских эпизодов — чудо превращения Иисусом Христом воды в вино.

Фото: Getty Images

Бриллиант Регента

Главный экспонат Лувра — настоящий бриллиант, который называют самым красивым камнем в мире. Его приблизительная стоимость достигает 61 миллиона долларов.

Фото: Wikimedia

Стоит отметить, что большинство экспонатов Лувра не имеют официальной цены, потому что они являются национальным достоянием Франции. Даже "Мона Лиза" застрахована на сумму 3 млрд долларов, но это условная цифра, чтобы оценить ее ценность для страховых целей.

