Передние номерные знаки – лишние? Почему их хотят отменить в Украине

В Кабинет Министров уже подали соответствующую петицию

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В Кабинет Министров Украины подали петицию с предложением разрешить легковым автомобилям ездить только с задним номерным знаком. Автомобилисты считают, что одного номерного знака сзади достаточно для идентификации транспортного средства, а передний только создает излишние неудобства.

По мнению автора петиции, современные технологии уже позволяют эффективно идентифицировать транспортные средства без передних номеров, а само требование нередко доставляет неудобства владельцам авто.

В обращении отмечается, что многие современные модели автомобилей конструктивно не имеют специального места для крепления переднего номера. Поэтому владельцам приходится сверлить бампер или устанавливать дополнительные рамки, что может повредить кузов и ухудшить внешний вид автомобиля.

На некоторых автомобилях просто нет места для передних номерных знаков

Автор петиции отмечает, что сегодня существует достаточно других способов установить личность транспортного средства. В частности, используются камеры видеонаблюдения, государственные базы данных, VIN-код автомобиля, а также задний государственный номерной знак, который предлагается оставить обязательным.

В документе предлагается:

провести анализ целесообразности обязательного использования переднего номерного знака;

изучить опыт других стран, где автомобили могут эксплуатироваться только с задним номером;

в случае положительных выводов подготовить необходимые изменения в законодательство;

обеспечить, чтобы после возможных изменений не пострадали безопасность дорожного движения и возможность быстрой идентификации транспортных средств.

По мнению автора инициативы, отказ от переднего номерного знака позволит сохранить конструкцию автомобилей, упростит их эксплуатацию и будет соответствовать современным технологическим возможностям. В то же время речь идет только о петиции — для внесения изменений в законодательство она должна набрать необходимое количество подписей, после чего правительство будет обязано ее рассмотреть.

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