Передні номерні знаки – зайві? Чому їх хочуть скасувати в Україні

До Кабінету Міністрів вже подали відповідну петицію

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До Кабінету Міністрів України подали петицію із пропозицією дозволити легковим автомобілям їздити лише із заднім номерним знаком. Автомобілісти вважають, що одного номерного знака ззаду достатньо для ідентифікації транспортного засобу, а передній лише створює зайві незручності.

На думку автора петиції, сучасні технології вже дозволяють ефективно ідентифікувати транспортні засоби без передніх номерів, а сама вимога нерідко завдає незручностей власникам авто.

У зверненні зазначається, що багато сучасних моделей автомобілів конструктивно не мають спеціального місця для кріплення переднього номера. Через це власникам доводиться свердлити бампер або встановлювати додаткові рамки, що може пошкодити кузов та погіршити зовнішній вигляд автомобіля.

На деяких автівках просто немає місця для передніх номерних знаків

Автор петиції наголошує, що сьогодні існує достатньо інших способів встановити особу транспортного засобу. Зокрема, для цього використовуються камери відеоспостереження, державні бази даних, VIN-код автомобіля, а також задній державний номерний знак, який пропонується залишити обов'язковим.

У документі пропонується:

провести аналіз доцільності обов'язкового використання переднього номерного знака;

вивчити досвід інших країн, де автомобілі можуть експлуатуватися лише із заднім номером;

у разі позитивних висновків підготувати необхідні зміни до законодавства;

забезпечити, щоб після можливих змін не постраждали безпека дорожнього руху та можливість швидкої ідентифікації транспортних засобів.

На думку автора ініціативи, відмова від переднього номерного знака дозволить зберегти конструкцію автомобілів, спростить їх експлуатацію та відповідатиме сучасним технологічним можливостям. Водночас наразі йдеться лише про петицію — для внесення змін до законодавства вона має набрати необхідну кількість підписів, після чого уряд буде зобов'язаний її розглянути.

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