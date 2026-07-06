Не спешите выбрасывать старую простыню: как она поможет защитить электроприборы в доме

С этими способами можно сэкономить и снизить отходы

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Старые или порванные простыни часто считают ненужными и просто выбрасываются. Однако даже после продолжительного использования значительная часть ткани остается пригодной для повторного применения.

Из такого материала можно сделать полезные вещи для дома, не тратя деньги на новые аксессуары. Это простые способы продлить срок службы вещей и одновременно получить практическую пользу в быту, как написали в "Ios Andes 142".

Один из самых полезных способов повторного использования – изготовление защитных чехлов для бытовой техники и инструментов. Такие чехлы помогают уберечь вещи от пыли, грязи и мелких царапин во время хранения.

Ткань простыни хорошо подходит для этой задачи, ведь она легкая, крепкая и пропускает воздух. В отличие от полиэтиленовых пакетов она не способствует накоплению влаги и конденсата, что особенно важно для техники.

Для создания чехла достаточно постирать ткань, вырезать нужный размер и сшить края. По желанию можно добавить резинку, шнурок или липучку для удобного закрывания.

Такие самодельные чехлы пригодятся для блендеров, кухонных комбайнов, вентиляторов, пылесосов, дрелей и другой техники, которая используется не каждый день.

Как сделать чехол для техники из старой простыни. Фото: сгенерированное ИИ

Еще один способ использования старой простыни – сделать из него многоразовые тряпки для уборки. Ткань можно нарезать на небольшие куски и использовать для вытирания пыли, мытья окон или уборки разных поверхностей.

Девушка рвет простыню на полотенца. Фото: YouTube

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в быту помогут старые горшки.