Не выбрасывайте разбитое зеркало: как обломки могут обновить интерьер

Простая идея для дома из разбитого зеркала

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Если зеркало случайно разбилось, не стоит торопиться избавляться от его обломков. Их можно использовать для создания оригинального украшения, которое станет необычным акцентом в интерьере.

Такой способ позволяет дать старым вещам вторую жизнь без лишних трат. Детальнее о повторном использовании написали в TN.

Из обломков разбитого зеркала можно создать новую вещь для дома, где самое поврежденное стекло станет главной особенностью декора. Такие кусочки превращаются в необычную мозаичную композицию.

Разбитое зеркало обрело новую жизнь. Фото: TN

Для такого проекта понадобятся плита МДФ, деревянные рейки или обрезки досок, черная краска, защитный лак, монтажный клей, подходящий для зеркал, и сами осколки. Перед началом работы важно надеть прочные перчатки и защитные очки, ведь острые края стекла могут быть опасны. Если отдельные осколки имеют слишком острые края, их рекомендуется отшлифовать или не использовать.

Сначала основу из МДФ окрашивают в чёрный цвет, а деревянные элементы покрывают защитным средством и окрашивают. После высыхания рейки приклеивают к основе, создавая фактурный фон.

Далее начинают выкладывать осколки зеркала. Сначала размещают самые крупные фрагменты, а затем заполняют промежутки более мелкими кусочками, стараясь оставлять между ними минимальные зазоры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему не стоит выбрасывать старые деревянные стулья.