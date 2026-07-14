Чтобы не стали "ватными": опытный кулинар раскрыла секретный шаг перед закруткой огурцов

Некоторые виды огурцов не предназначены для консервации

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Хрустящие и упругие консервированные огурцы — идеал, которого пытаются достичь многие хозяйки. Зная несколько простых приемов, достичь такого эффекта можно легко.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала опытный садовник из Днепропетровской области, а по совместительству повар 3-го разряда Ирина Семчишина.

Секрет хрустящих огурцов:

перед началом консервирования плоды должны 5-7 часов полежать в воде;

кроме того, они становятся более тугими и упругими, если в консервации использовать натуральную каменную соль и мариновать плоды при температуре не выше 22 градусов.

Консервация. Сгенерировано - Gemini

"И не солите салатные огурцы, они не предназначены для этого!", — отметила Семчишина.

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