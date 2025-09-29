Ни одна банка не взорвется. Три самых действенных способа стерилизации перед консервацией

Вам не понадобится никакая бытовая химия

Сезон закруток у хозяек не заканчивается даже осенью. Поэтому вопрос стерилизации банок остается актуальным долго.

"Телеграф" расскажет, как правильно стерилизовать банки в домашних условиях без лишних хлопот. Собрали для вас три самых популярных метода.

Стерелизация уксусом

Для этого способа нужен уксус и чистые банки. Уксус в небольшом количестве наливают в банку, закрывают ее крышкой и тщательно встряхивают. Процесс длится до 15 с. Далее этот же продукт переливают в следующую банку. Таким образом, можно быстро и легко простерилизовать банки. Уксус следует менять каждые 10-12 банок.

Если планируете консервировать варенье или компот, банки можно ополаскивать уксусом. Но потом нужно хорошо проветрить.

Стерилизация в духовке

Это один из самых популярных способов. Для этого чистые банки ставят в духовку и включают ее на 100-120 градусов. Банки должны простоять в духовке 15-20 минут. Выше температуру ставить не надо, ведь банки полопаются. После полного охлаждения банок в них можно класть продукты для консервации.

Стерилизация банок в духовке

Таким же способом можно стерилизовать крышки, положив их рядом с банками в духовке. Дополнительная обработка духовки или банок не требуется.

Стерилизация на пару

Этот способ классический, но его сложность состоит в том, что обычно хозяйки не имеют дома специального диска, который ставится на кастрюлю. Вместо него можно использовать решетку из духовки или мангала. Главное, чтобы она была чистой.

Чтобы простерилизовать банки паром, следует в небольшой кастрюле вскипятить воду. Когда появятся пузыри, ставится диск или решетка, а сверху банку горлышком в низ. Одна банка стерилизуется до 5 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стерилизовать банки кипятком.