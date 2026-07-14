Щоб не стали "ватними": досвідчена кулінарка розкрила секретний крок перед закруткою огірків

Деякі види огірків не призначені для консервації

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Хрумкі та пружні консервовані огірки — ідеал, якого намагаються досягти багато господинь. Знаючи кілька простих прийомів, досягти такого ефекту можна легко.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла досвідчена садівниця із Дніпропетровської області, а за сумісництвом кухарка 3-го розряду Ірина Семчишина.

Секрет хрустких огірків:

перед початком консервування плоди повинні 5-7 годин полежати у воді;

крім того, вони стають тугішими та пружнішими, якщо в консервації використовувати натуральну кам’яну сіль і маринувати плоди при температурі не вище 22 градусів.

Консервація Згенеровано — Gemini

"І не соліть салатні огірки, вони не призначені для цього!" , — Зазначила Семчишина.

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