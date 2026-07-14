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Щоб не стали "ватними": досвідчена кулінарка розкрила секретний крок перед закруткою огірків

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Консервація овочів
Консервація овочів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Деякі види огірків не призначені для консервації

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Хрумкі та пружні консервовані огірки — ідеал, якого намагаються досягти багато господинь. Знаючи кілька простих прийомів, досягти такого ефекту можна легко.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла досвідчена садівниця із Дніпропетровської області, а за сумісництвом кухарка 3-го розряду Ірина Семчишина.

Секрет хрустких огірків:

  • перед початком консервування плоди повинні 5-7 годин полежати у воді;
  • крім того, вони стають тугішими та пружнішими, якщо в консервації використовувати натуральну кам’яну сіль і маринувати плоди при температурі не вище 22 градусів.
Консервація
Консервація Згенеровано — Gemini

"І не соліть салатні огірки, вони не призначені для цього!" , — Зазначила Семчишина.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати солодкий маринад для помідорів на один літр. Солодкий маринад надає помідорам особливого смаку – ніжного, з легкою пікантною ноткою. Вони сподобаються як окрема закуска, так і як доповнення до основних страв. Такі помідори завжди розлітаються зі столу першими, тому слід приготувати кілька баночок на користь.

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#Ірина Семчишина