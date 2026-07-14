Белые кроссовки снова будут сиять: простые методы, как вернуть им цвет

Для каждого типа материала требуется свой способ очистки

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Белые кроссовки быстро теряют свой свежий вид из-за пыли и пятен. Вернуть обуви опрятный вид можно с помощью простых домашних методов и специальных средств.

Но перед этим важно знать, из какого материала изготовлена эта пара. От этого зависит и способ чистки. О лайфхаках написали в "tom’s guide".

Как очистить белую тканевую обувь

Кроссовки из парусины можно освежить с помощью простых домашних средств. Сначала нужно снять шнурки и удалить сухую грязь с помощью щетки или старой зубной щетки.

Для очистки подойдет теплая вода с небольшим количеством мягкого моющего средства. Раствор наносят на поверхность обуви салфеткой из микрофибры или щеткой, после чего остатки средства удаляют влажной тканью.

Если обычная чистка не помогла, можно использовать смесь соды и перекиси водорода. Пасту наносят на пятна и подошву, оставляют примерно на 30 минут, а затем смывают.

Для резиновой части обуви эффективной может быть меламиновая губка, которая помогает удалить потертости и тёмные следы.

Как ухаживать за белой кожаной обувью

Кожаная обувь требует более бережного ухода, поэтому стирать её в стиральной машине не рекомендуется. Перед чисткой следует удалить сухую грязь и положить внутрь бумагу, чтобы сохранить форму.

Для удаления пятен можно использовать мыльный раствор с тёплой водой или специальные средства для чистки кожи. Также некоторые пятна помогает удалить мицеллярная вода — её наносят на мягкую салфетку и осторожно протирают поверхность.

После очистки обувь нужно вытереть влажной тканью и оставить высыхать естественным образом.

Как очистить белую обувь. Фото: сгенерированное ИИ

Как очистить белую обувь из сетки

Сетчатый материал более нежный, поэтому его не стоит сильно тереть. Сначала нужно осторожно удалить пыль, затем нанести смесь теплой воды и нескольких капель средства для мытья посуды.

Поверхность протирают мягкой салфеткой круговыми движениями, а сложные пятна можно осторожно обработать щеткой с мягкой щетиной.

После очистки обувь протирают чистой влажной тканью и оставляют до полного высыхания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как еще можно вернуть белый цвет обуви.