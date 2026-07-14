"Это как прийти в бассейн в семейных трусах": сапожник объяснил, почему шлепанцы — не уличная обувь

В городе нужна обувь, которая защищает ногу

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Шлепанцы, которые летом так любят носить многие украинцы, не являются уличной обувью. Во время прогулок по городу такая обувь неуместна.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал полтавский сапожник с многолетним опытом Николай Фокин.

Детальнее в материале: "Покупайте только под вечер: мастер рассказал, как правильно выбрать летнюю обувь".

Николай Фокин

Фокин отметил, что шлепанцы — это пляжная обувь и она уместна на пляже, а в повседневной жизни нам нужна обувь, которая защищает ноги.

"Потому это совершенно не ок. Это все равно, что прийти в бассейн в семейных трусах, а не в плавках", — считает сапожник.

Шлепки. Сгенерировано ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как легко вернуть белый цвет любимой обуви. Эксперты из "Nike" советуют регулярно очищать кроссовки, чтобы грязь не въедалась в материал. Если обувь уже сильно запачкалась, помогут несколько домашних методов.

Также "Телеграф" ранее рассказывало том, как без спреев и химии легко убрать неприятный запах из кроссовок. Лучше всего этот способ будет работать на чистой и выстиранной обуви.