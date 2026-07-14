Четыре домашних "помощника", которые могут спасти любимые вещи от пятен пота летом
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Простые хитрости для чистой одежды
Следы под подмышками могут появиться даже на любимых вещах после нескольких ношений. Чаще они возникают в жару, когда пот и компоненты дезодоранта проникают в волокна ткани и оставляют заметные пятна.
Их можно очистить с помощью обычных домашних средств. О них написали в "infobae".
Уксус
Белый уксус помогает удалить следы пота и остатки дезодоранта из белых, цветных и темных вещей. Для этого нужно смешать уксус с водой в равных пропорциях, замочить загрязненный участок примерно на 30 минут, а затем постирать одежду в холодной воде.
Пищевая сода
Если пятно уже успело закрепиться в ткани, может помочь пищевая сода. Две столовых ложки соды смешивают с небольшим количеством теплой воды до образования пасты. Ее наносят на пятно, осторожно протирают старой зубной щеткой и оставляют примерно на 20 минут перед стиркой.
Зубная паста
Некоторые виды зубной пасты содержат компоненты, которые могут помочь очистить пятна. Ее наносят непосредственно на загрязненный участок, легко втирают и оставляют на несколько минут. Перед использованием лучше проверить средство на незаметной части одежды.
Соль
Еще один простой способ – раствор из соли. Для этого несколько ложек соли растворяют в горячей воде, смесь наносят на пятно губкой и оставляют примерно на 15 минут. После этого вещь стирают обычным способом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как избежать пятен от пота на одежде.