Четыре домашних "помощника", которые могут спасти любимые вещи от пятен пота летом

Простые хитрости для чистой одежды

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Следы под подмышками могут появиться даже на любимых вещах после нескольких ношений. Чаще они возникают в жару, когда пот и компоненты дезодоранта проникают в волокна ткани и оставляют заметные пятна.

Их можно очистить с помощью обычных домашних средств. О них написали в "infobae".

Уксус

Белый уксус помогает удалить следы пота и остатки дезодоранта из белых, цветных и темных вещей. Для этого нужно смешать уксус с водой в равных пропорциях, замочить загрязненный участок примерно на 30 минут, а затем постирать одежду в холодной воде.

Пищевая сода

Если пятно уже успело закрепиться в ткани, может помочь пищевая сода. Две столовых ложки соды смешивают с небольшим количеством теплой воды до образования пасты. Ее наносят на пятно, осторожно протирают старой зубной щеткой и оставляют примерно на 20 минут перед стиркой.

Пятна под мышками. Фото: ТСН

Зубная паста

Некоторые виды зубной пасты содержат компоненты, которые могут помочь очистить пятна. Ее наносят непосредственно на загрязненный участок, легко втирают и оставляют на несколько минут. Перед использованием лучше проверить средство на незаметной части одежды.

Соль

Еще один простой способ – раствор из соли. Для этого несколько ложек соли растворяют в горячей воде, смесь наносят на пятно губкой и оставляют примерно на 15 минут. После этого вещь стирают обычным способом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как избежать пятен от пота на одежде.